L’Imu per la seconda casa costa 977 euro 

Il costo medio complessivo dell’Imu per una seconda casa, in una città capoluogo, sarà quest'anno di 977 euro (di cui 488 per l’acconto di giugno), con punte di oltre tremila euro a Roma, che si conferma la città più cara.

Lo calcola la Uil in una simulazione del servizio Stato sociale, politiche fiscali previdenziali, immigrazione, in vista dell’avvicinarsi della scadenza per il versamento dell’acconto Imu per il 2025, fissata per il 16 giugno.

Oltre 25 milioni di proprietari di immobili diversi dall’abitazione principale, dovranno pagare circa 9,7 miliardi (la metà dei 19,4 dovuti annualmente) di Imu, l’imposta municipale propria. In base all’analisi dei costi annuali dell’Imu per le seconde case, al primo posto tra le città più care resta sempre Roma, seguita da Milano e Venezia. Le città meno care sono invece Palermo, Pesaro, Cosenza.

Guardando alle altre categorie, per l’abitazione principale “di lusso” (categorie catastali A/1, A/8, A/9), il costo medio complessivo dell’Imu sarà invece di 915 euro (458 euro per l'acconto di giugno), con punte di 3.000 euro a Venezia.

L’analisi dei costi annuali dell'Imu per le seconde case mostra significative variazioni tra le diverse città italiane. «Emerge la necessità di una profonda riforma del catasto come pilastro di un sistema fiscale realmente equo e progressivo».

