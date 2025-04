L’imputazione di Santanchè è da riscrivere, rinvio a maggio 

MILANO. Vanno riscritte le contestazioni a Daniela Santanchè e ai suoi coimputati. E va modificata l’accusa mossa a Visibilia Srl, la società del gruppo editoriale che è a processo per carenze dei modelli organizzativi. Per questo si è aperto ed è subito stato rinviato al 13 maggio il processo in cui la ministra del Turismo e altre 16 persone - tra cui il compagno Dimitri Kunz, l'ex compagno Giovanni Canio Mazzaro, la sorella Fiorella Garnero e la nipote Silvia Garnero - si ritrovano in un’aula di giustizia per falso in bilancio. Il presidente Giuseppe Cernuto ha invitato i pm a riorganizzare il capo di imputazione per evitare una dichiarazione di nullità e il ritorno del procedimento alla fase della chiusura delle indagini. Cernuto ha spiegato che le contestazioni non sono incomprensibili (quindi non è stato leso il diritto di difesa) ma vanno precisate: bisogna «specificare le accuse di falso in bilancio per ogni annualità» (vanno dal 2019 al 2023) e per ciascuna posizione e inoltre va indicato quale sia la colpa di organizzazione da parte di Visibila. A ciò si aggiunge la richiesta di depositare i bilanci che sarebbero stati falsificati nel fascicolo dibattimentale che al momento è «vuoto». Per farlo i pm avranno tempo un mese, poi dovrebbe cominciare il processo.

