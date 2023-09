L’imputato: «Macché ricatto hard, sono tutte falsità» 

«Tutto falso». Respinge ogni accusa Giuseppe Quirci, il 58enne sassarese accusato di estorsione contro l'ex compagna e di averla ricattata in cambio di soldi, per oltre sei anni, minacciando di diffondere un video che li riprendeva durante un rapporto sessuale. Denunciato dalla signora, l'uomo è stato arrestato sabato scorso dalla Squadra mobile nel parcheggio di un centro commerciale mentre intascava 15mila euro datigli dalla donna.

Ieri in tribunale, davanti al giudice per le indagini preliminari Giuseppe Grotteria, e al pm Angelo Beccu, l'uomo, difeso dall'avvocato Elias Vacca, si è avvalso della facoltà di non rispondere ma ha voluto rilasciare dichiarazioni spontanee. Affermazioni che intanto confermano il breve legame con la donna, anche lei sassarese, vissuto nel 2016, ma contestano la versione della presunta vittima con cui, sottolinea, è sempre rimasta nel tempo della cordialità reciproca. E se l'uomo dichiara di «essersi rivolto alla donna per chiedere aiuto in diverse occasioni, perché aveva bisogno di un lavoro», non avrebbe però mai preteso da lei del denaro. Allo stesso tempo nega di essere stato in possesso di un sextape invitando a controllare nel suo computer, già messo sotto sequestro dalle forze dell'ordine, se ne esista copia. A

Al contrario di quanto emerso in precedenza, l'uomo risulta incensurato e non avrebbe quindi un precedente specifico.

