L’impresa tra i fornelli di casa 

«Un progetto nato quasi per gioco durante la pandemia». La descrive così, Valentina Piras, 38 anni, algherese di nascita e mamma di una bimba di 9 anni, la sua avventura tra i fornelli di casa per dare vita alla prima IAD della città, una Impresa Alimentare Domestica, per confezionare e vendere prodotti dolci o salati direttamente nella propria cucina.

Pandemia tra i fornelli

«La pandemia ha offerto terreno fertile per la realizzazione di nuove idee imprenditoriali – spiega - e c’è chi non trovando lavoro, ma avendo una grande forza imprenditoriale, decide di crearselo da solo, con un po’ di inventiva e un po’ di buona sorte e volontà». Nasce nel maggio 2023 “ Mani in pasta con Vale ”, «il mio hobby culinario trasformato in un’attività professionale». E così mentre la maggior parte delle persone, nelle lunghe settimane del lockdown, sperimentava la preparazione di pizze e frittelle, Valentina Piras, già abile nelle tecniche di preparazione e cottura, progettava di trasformare la sua passione in una attività lavorativa a tutti gli effetti. Fin da bambina aiutava le sue nonne a preparare dolci.

Sembra una novità eppure non lo è. Questa tipologia di attività artigianale è regolamentata da una norma europea fin dal 2004, il regolamento 852, che dà il via libera alle microproduzioni casalinghe. In Italia negli ultimi 20 anni sono sorte 300 I.A.D. per lo più gestite da donne con figli in età scolare. «In Sardegna ne sono nate diverse durante la pandemia e già qualche progetto iniziava a prendere piede anche prima dell'emergenza sanitaria», prosegue Valentina Piras. A Ollolai nel 2020 nasce "Fatu in Domo", progetto pilota per lo sviluppo di una rete di microimprese domestiche agroalimentari, un modo per valorizzare le ricette tradizionali del borgo.

Formula che funziona

Spesso la formula della I.A.D. rappresenta l’anticamera per l’apertura di un vero laboratorio artigianale fuori dalle mura domestiche, una specie di test per capire le potenzialità del mercato sempre più alla ricerca di prodotti genuini e “fatti in casa”. I cavalli di battaglia di Valentina Piras sono i culurgiones, poi le torte e le tanto richieste number cake. L’iter burocratico, assicura, non è complicato. «Non ho avuto difficoltà, ne per quanto riguarda la modulistica e neanche per quanto riguarda i tempi di approvazione, – racconta - il tempo più lungo é stato quello dovuto alla mia titubanza riguardo il buttarmi in questa impresa: una volta che ho preso fiducia nelle mie capacità il resto è stato facile».

