Villaputzu.
02 ottobre 2025 alle 00:27

«L’impresa ha 10 giorni per mettersi in regola» 

Scatta la diffida alla Cantieri edili incaricata dei lavori sul ponte di ferro 

Dieci giorni di tempo all’impresa siciliana Cantiere Edili Srl che sta ristrutturando il ponte di ferro tra Villaputzu e Muravera per mettersi in regola, trovare personale specializzato e dimostrare di essere in grado di portare a compimento il lavoro nei tempi previsti, e cioè entro la prossima estate. Il nuovo ultimatum arriva dalla Città Metropolitana di Cagliari, l’ente che dal primo agosto – dopo la soppressione della Provincia del Sud Sardegna – ha la competenza, appunto, sul ponte.

La diffida dovrebbe essere notificata tra oggi e domani e, da quel momento, scatteranno i dieci giorni sotto l’occhio vigile dei tecnici della Città Metropolitana. Al termine dei dieci giorni - in caso di ulteriori inadempienze – potrebbe scattare la rescissione del contratto (coi tempi che, in ogni caso, si allungherebbero).

La svolta

È stata annunciata dal sindaco di Villaputzu Sandro Porcu nel corso di una assemblea pubblica con i cittadini martedì sera, in Piazza Marconi: «C’erano alcune carenze progettuali – spiega Porcu – e dunque l’impresa vantava delle riserve. Ad esempio nel progetto iniziale mancavano ottocentomila euro per la lavorazione della parte in ferro. Somma che poi, tramite una perizia di variante, è stata messa a disposizione dalla Regione. Finalmente e ufficialmente tutte le riserve sono state eliminate». E dunque «non appena l’impresa riceverà la diffida – aggiunge Porcu avrà dieci giorni di tempo per far ripartire i lavori in maniera adeguata. In caso contrario partirà la fase della risoluzione del contratto. Il Rup della Città Metropolitana seguirà i lavori passo passo e farà le opportune valutazioni».

I passaggi

La diffida nei confronti dell’impresa è solo l’ultimo tassello di una vicenda grottesca. Già lo scorso marzo la stessa azienda era stata giudicata inadempiente su più fronti, in particolare sulla questione sicurezza e sugli stipendi dei dipendenti (appena tre). La Provincia sospese i lavori e concesse un mese di tempo per adempiere e l’impresa, in qualche modo, ci riuscì. A metà maggio i lavori ripresero ma sempre a rilento. Poco dopo c’è stato un blitz dei carabinieri e dell’ispettorato del lavoro: l’impresa è stata sanzionata per inosservanza delle norme di sicurezza. Adesso il nuovo ultimatum: ancora dieci giorni per capire se i lavori sul ponte proseguiranno con la stessa impresa o se ci sarà una svolta.

Nel frattempo prosegue l’iter (anche) per uno svincolo sulla 125 e per un nuovo ponte: la Regione, in quest’ultimo caso, ha stanziato un milione di euro per lo studio di fattibilità. I tempi sono lunghi: il primo passo sarà capire dove realizzare il ponte, e cioè se in parallelo a quello esistente oppure da un'altra parte. Prima ancora però c’è da ristrutturare il vecchio ponte.

