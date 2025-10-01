«L’impresa ha 10 giorni per mettersi in regola» 

Dieci giorni di tempo all’impresa siciliana Cantiere Edili Srl che sta ristrutturando il ponte di ferro tra Villaputzu e Muravera per mettersi in regola, trovare personale specializzato e dimostrare di essere in grado di portare a compimento il lavoro nei tempi previsti, e cioè entro la prossima estate. Il nuovo ultimatum arriva dalla Città Metropolitana di Cagliari, l’ente che dal primo agosto – dopo la soppressione della Provincia del Sud Sardegna – ha la competenza, appunto, sul ponte.

La diffida dovrebbe essere notificata tra oggi e domani e, da quel momento, scatteranno i dieci giorni sotto l’occhio vigile dei tecnici della Città Metropolitana. Al termine dei dieci giorni - in caso di ulteriori inadempienze – potrebbe scattare la rescissione del contratto (coi tempi che, in ogni caso, si allungherebbero).

La svolta

È stata annunciata dal sindaco di Villaputzu Sandro Porcu nel corso di una assemblea pubblica con i cittadini martedì sera, in Piazza Marconi: «C’erano alcune carenze progettuali – spiega Porcu – e dunque l’impresa vantava delle riserve. Ad esempio nel progetto iniziale mancavano ottocentomila euro per la lavorazione della parte in ferro. Somma che poi, tramite una perizia di variante, è stata messa a disposizione dalla Regione. Finalmente e ufficialmente tutte le riserve sono state eliminate». E dunque «non appena l’impresa riceverà la diffida – aggiunge Porcu avrà dieci giorni di tempo per far ripartire i lavori in maniera adeguata. In caso contrario partirà la fase della risoluzione del contratto. Il Rup della Città Metropolitana seguirà i lavori passo passo e farà le opportune valutazioni».

I passaggi

La diffida nei confronti dell’impresa è solo l’ultimo tassello di una vicenda grottesca. Già lo scorso marzo la stessa azienda era stata giudicata inadempiente su più fronti, in particolare sulla questione sicurezza e sugli stipendi dei dipendenti (appena tre). La Provincia sospese i lavori e concesse un mese di tempo per adempiere e l’impresa, in qualche modo, ci riuscì. A metà maggio i lavori ripresero ma sempre a rilento. Poco dopo c’è stato un blitz dei carabinieri e dell’ispettorato del lavoro: l’impresa è stata sanzionata per inosservanza delle norme di sicurezza. Adesso il nuovo ultimatum: ancora dieci giorni per capire se i lavori sul ponte proseguiranno con la stessa impresa o se ci sarà una svolta.

Nel frattempo prosegue l’iter (anche) per uno svincolo sulla 125 e per un nuovo ponte: la Regione, in quest’ultimo caso, ha stanziato un milione di euro per lo studio di fattibilità. I tempi sono lunghi: il primo passo sarà capire dove realizzare il ponte, e cioè se in parallelo a quello esistente oppure da un'altra parte. Prima ancora però c’è da ristrutturare il vecchio ponte.

RIPRODUZIONE RISERVATA