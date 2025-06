L’impresa eccezionale sarà non sbagliare 

Dai 10 milioni di euro per Cerri ai 12 per Piccoli, quanta acqua sotto i ponti di Assemini. Una vita fa, Tommaso Giulini provava a nuotare in quel fiume di speranze, delusioni e sogni che si chiama campionato. Adesso ha imparato a muoversi meglio, sembra più determinato: «In Serie A ci sono fondi di investimento miliardari e presidenti che ogni anno spendono centinaia di milioni», lo dice segnando la differenza fra la sua gestione quasi familiare e altre anonime, fredde, impersonali. Lui, lo si capisce da quanto è carico, non vede l’ora di azzannarle sul campo, quelle corazzate che – una o due all’anno – affondano puntualmente. Ha un obiettivo, lo dichiara e spera che arrivi all’orecchio degli altri diciannove presidenti: «Noi dobbiamo imparare a non sbagliare». Il (suo) Cagliari dovrà recitare un ruolo di mina vagante, un pool di guastatori in perfetta simbiosi con la faccia e la garra del suo allenatore: «Ha tanta fame». Come quella dei tifosi, che lo stanno premiando in questi primi giorni di campagna abbonamenti: «Li ringrazio, anche nell’ultima stagione ci hanno soffiato dietro».

La cantera sociale

L’impresa di stare lì, fra il decimo e il quindicesimo posto, pesa come uno scudetto? «So che il tifoso vuole sognare, e io con loro, ma non voglio illudere nessuno». Il sogno è quello di salire qualche gradino in più della scalinata grazie alla “cantera”, al vivaio: «Ma avete visto cosa ha fatto il Barcellona per tornare a vincere?». Ha puntato sui ragazzi. Alza il tono, si infervora, l’imprenditore sparisce e spunta fuori il presidente: «E il Psg? Ha dovuto vendere le star per arrivare alla Champions». E ha vinto con i giovani e il pressing. Pisacane è qui per questo, per provare a partire dal basso e conquistare l’Italia delle provinciali, con l’applicazione maniacale e il carattere, ovvero giocare per la maglia. Tutti, non solo in campo, perché Giulini esibisce anche l’altra squadra, quella che deve far combaciare i conti con le aspirazioni: «Siamo riusciti a tornare a galla e a fare l’investimento dei riscatti grazie alle mie garanzie personali ma anche alla grande capacità del nostro ad Carlo Catte, che ha lavorato negli ultimi mesi su questi tre riscatti, era un’operazione complessa».

Il nuovo calcio

Il Cagliari è un simbolo, qualcosa di speciale rispetto ad altre piazze, è la rivincita del Sud «grazie a noi e al Lecce», sottolinea con orgoglio. Gli scappa la mano quando sottolinea che «se Pisacane sbaglierà, sarà colpa mia, se Piccoli segnerà a raffica non sarà certo merito di chi gli paga lo stipendio», concessione umorale a chi in questi anni è stato facile bersaglio di una tifoseria esigente, inflessibile ma pronta ad abbracciarti. Cagliari e tutta l’Isola sono in Serie A mentre altre piazze, altre città soffrono, spariscono, ripartono dalla C o affronteranno l’inferno della B senza certezze: qui sembra normale, lo ammette anche Giulini, quel traguardo sportivo ottenuto in anticipo, senza aspettare gli ultimi istanti dell’ultima giornata.

«Ho fatto molti errori, ne faremo altri, non vorrei mai tifosi inferociti sotto la Fluorsid a protestare perché è arrivato uno che fa sparire il club in pochi anni. Questo, nonostante le critiche più o meno legittime di questi anni, credo mi debba essere riconosciuto».

