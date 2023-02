L’impresa di Laura: laurea magistrale a 22 anni 

Nell’autunno del 2021, quando non aveva ancora compiuto 21 anni, la laurea triennale in Lettere classiche all’Università di Cagliari. Traguardo che le era valso il primato (condiviso con un altro studente marchigiano del Politecnico di Milano) di più giovane laureata d’Italia. Dopo poco più di un anno, per Giorgia Solinas, 22 anni appena compiuti, arriva il sigillo della laurea magistrale raggiunta ieri con il massimo dei voti dopo la discussione di una tesi in letteratura latina sulla poesia d’occasione di Draconzio, autore cristiano vissuto nel V secolo. La degna conclusione di un percorso formativo che le permetterà di coronare il sogno coltivato sin da bambina: «Il mio obiettivo – racconta la neodottoressa di Dolianova – è sempre stato quello di diventare un’insegnante. So che è una strada in salita ma è un lavoro nel quale credo profondamente. Insegnare richiede impegno e responsabilità: senza questi elementi a farne le spese sarebbero gli studenti nella loro vita futura».

Una passione per i libri iniziata in tenera età, poi l’amore per gli autori classici e le lingue antiche. Nel 2019 il diploma al Liceo classico “Dettori” di Cagliari. Giorgia ha fissato un obiettivo da raggiungere nel più breve tempo possibile. Centrarlo non è stato facile: «Per sostenere gli esami in così poco tempo ho dovuto fare dei sacrifici. Per un giovane anche rinunciare, come ho fatto io, alle uscite con gli amici per stare sui libri non è semplice ma ne è valsa la pena».

Giorgia ora affronterà tutto il percorso per conquistare una cattedra, forte delle conoscenze acquisite nel corso di studi all’Università di Cagliari: «Credo che al giorno d’oggi una formazione seria sia ancora più importante perché c’è tanta concorrenza. Ci sono mille distrazioni e molta attrazione per le soluzioni facili. Forse questo scoraggia lo studio – conclude la neo-dottoressa – ma senza una formazione solida non si va avanti».

