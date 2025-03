L’impresa di Gurjeet, dall’India a Samassi per produrre carciofi 

Inviata

Samassi. Da operaio a imprenditore agricolo il salto e tutt’altro che breve. Soprattutto per chi, arrivato dall’altra parte del mondo, in campagna c’è andato solo da ragazzino per fare compagnia al papà che guidava il trattore in un’azienda a qualche centinaio di chilometri da Nuova Delhi. Eppure Gurjeet Singh, 39 anni, indiano di Samassi, nel paese del Medio Campidano ha scritto la sua favola e qui – oltre a mandare avanti l’impresa che, manco a dirlo, produce carciofi – cresce i due figli di 8 e 5 anni nati dal matrimonio con la moglie Mandeep. «Anche lei è indiana e viene da una città a soli 350 chilometri dalla mia, eppure l’ho conosciuta a Cagliari». Per le nozze sono tornati dalle rispettive famiglie e hanno celebrato come da tradizione. C’è da dire che per Gurjeet e la sua sposa sentirsi a casa a Samassi è stato più facile che altrove: qui – su 5mila abitanti – vive una comunità di indiani perfettamente integrata composta da circa duecento persone.

I legami

Tornando all’azienda. «Come sono riuscito a creare la mia piccola impresa? Grazie all’aiuto di molte persone, amici che mi hanno insegnato un lavoro e mi sono stati accanto mettendomi a disposizione terra, attrezzature e consigli». Gurjeet – che a Samassi tutti chiamano Gurgita – è un ragazzone timido che dei suoi successi preferirebbe non parlare. Quando gli si chiede di ripensare alla sua storia resta fermo come un chiodo piantato per terra, abbassa gli occhi scuri, serra le mani sulle braccia conserte e prende qualche istante prima di iniziare a parlare. «In Sardegna ci sono arrivato per caso. Ero andato in Finlandia per studiare, ma non era andata bene e per me faceva davvero troppo freddo. Così, quando una mia cugina che viveva a Cagliari mi ha detto che qui sarei stato bene, ho deciso di farci un salto. Non si era sbagliata». Questo capitava più o meno vent’anni fa. «Era maggio, c’era il sole, il mare. E ho chiesto ad alcuni vicini di casa di mia cugina che lavoravano nei campi del Medio Campidano, a Samassi e Villasor, se il loro datore di lavoro avesse bisogno d’aiuto. Mi hanno preso subito. Pensavo di restare per un paio di mesi, invece sono ancora qui». Sembra una vita fa. «Allora non avevo mai lavorato in agricoltura e non parlavo italiano». Entrambi i problemi sono risolti: il primo con tanta fatica lavorando la terra, il secondo grazie ai libri da tradurre e «alla gente di bidda» che gli ha insegnato anche il sardo, «ma solo pagu pagu». È modesto Gurjeet.

La svolta

«Lavoravo nell’azienda di Daniele Bolliri e dopo qualche anno gli ho detto che volevo provare la mezzadria su tre ettari di terreno. Lui mi ha sostenuto ed è andata molto bene. Il secondo anno ho provato a fare da solo in alcuni terreni dove lavoravo nel fine settimana, quando avevo tempo dal mio primo impiego. E visto che andava bene, ho parlato con mio padre in India e gli ho chiesto consiglio: certo, era un azzardo passare dal lavoro sicuro al rischio di fare una cosa mia, ma lui è stato d’accordo con me, mi ha aiutato ed eccomi qui». A Samassi Gurjeet non è mai stato solo. «Qui voglio crescere i miei figli e spero che presto i miei familiari possano venire a trovarmi. Tornare in India? Per adesso non ci penso. Il prossimo anno avvierò le pratiche per la cittadinanza italiana. Questa è casa mia».

