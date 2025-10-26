L’impresa di Felici: ho saltato l’uomo e ho fatto gol 

Decisivo. Ha giocato appena 235' in stagione fra campionato e coppa, con 3 gol e un assist. Mattia Felici si sta specializzando nel ruolo di “mago” dalla panchina: la scelta a gara in corso che può spaccare la partita in favore del Cagliari. O, come nel caso di ieri pomeriggio, rimetterla a posto in extremis dopo un pomeriggio difficile. Col Parma, l'esordio stagionale al termine di un'estate in cui era stato a un passo dalla cessione al Venezia, aveva segnato dopo 3' dal suo ingresso in campo per chiudere il 2-0. Quindi gol e assist in Coppa Italia al Frosinone (entrato all'intervallo sull'1-1, è finita 4-1), infine ieri l'ingresso al 78' appena dopo il gol di Idrissi e la prodezza valsa il pari al 92'. Pesantissima, in uno scontro diretto che sembrava stesse andando in favore dell'Hellas.

Giocata vincente

Felici ha scambiato con un compagno celebre anche lui per essere decisivo da subentrato, Pavoletti. Lasciati sul posto Fallou e Nelsson, una volta in area ha piazzato il destro rasoterra a giro per battere Montipò e cancellare le speranze del Verona di ottenere la prima vittoria in campionato. «Stavo impazzendo perché non riuscivo a saltare l'uomo, poi ci sono riuscito e ho fatto gol», la sua versione senza troppi giri di parole sulla giocata valsa il definitivo 2-2. Con un messaggio, scherzoso, che manda a Caprile accanto a lui nell'intervista a fine gara: «Sono contento anche perché così non mi prende più in giro, dato che dice che non faccio mai gol». Invece l'ha fatto ed è stato determinante per permettere al Cagliari di tornare a casa con un punto fondamentale. ( r. sp.)

