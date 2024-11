l’impresa dell’olbia: ribalta il Cynthia e comincia la scalata verso la salvezza 

Cynthialbalonga 1

Olbia 2

Cynthialbalonga (3-5-2) : Boschi; Pasqualoni, Tinti (16’ st Rossi), Cicioni; Galazzini, Paolocci (32’ st Terribili), Bensaja, Manca, Casazza (16’ st Ingretolli); Rinaldini, D’Angelo. In panchina Iosa, Feri, Nannini, Bellotti, Simonetti, Cirulli. Allenatore Ferazzoli.

Olbia (4-2-3-1) : Di Chiara; Arboleda, Marie-Sainte (34’ st Lucarelli), Pani, Yanovskyy; Staffa, Rizzo; De Grazia (40’ st Cabrera), Marroni, Costanzo; Furtado. In panchina Rizzitano, Gonzalez, Rizzi, Caggiu, Bianchi, Chazarreta, Brancato. Allenatore Zé Maria.

Arbitro : Vazzano di Catania.

Reti : nel pt 39’ D’Angelo (r), 43’ Marroni; nel st 21’ Costanzo.

Note : ammoniti Tinti, Bensaja (C), De Grazia, Arboleda e Furtado (O). Recupero 2’ pt-4’ st. Gara giocata a porte chiuse.

Albano Laziale. Vittoria con vista sulla salvezza. Col 2-1 rifilato a domicilio alla Cynthialbalonga l’Olbia aggancia i playout e dopo la 13ª giornata di Serie D è a -5 dalla zona che vale la conferma della categoria.

I gol di Marroni e Costanzo, che tra il 43’ del primo tempo e il 21’ della ripresa ribaltano l’1-0 segnato su rigore da D’Angelo (39’), oltre alla prova di carattere di tutta la squadra, sono la miglior risposta alla settimana più dura dell’era SwissPro, culminata sabato nella contestazione dei tifosi. Il messaggio forte è che c’è chi gioca per la maglia, punto e basta, al di là del patron di turno e dell’ultimo allenatore della serie.

A proposito: quello di ieri è il primo successo dell’era Zé Maria ma anche il terzo risultato utile consecutivo dei galluresi, a dimostrazione che la squadra aveva solo bisogno di tempo per venire fuori.

«È una vittoria che serve alla classifica, ma adesso dobbiamo pensare a ricompattare il gruppo e la città perché non è pensabile raggiungere qualsiasi obiettivo senza uno spirito unitario e il supporto della tifoseria», dice il tecnico: «In campo ho visto quello che abbiamo provato in settimana e ciò mi fa ben sperare per il futuro. Sono contento per i ragazzi, che stanno lavorando per riportare questa squadra dove merita».

