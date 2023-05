L’impresa del Sant’Elena, salvo dopo esser stato a un passo dall’inferno 

Quartu Sant’Elena. Una salvezza incredibile, quasi inattesa ma fortemente voluta. Un vero miracolo sportivo quello compiuto dal Sant’Elena, che domenica ha festeggiato la permanenza in Eccellenza grazie all’1-1 maturato al “Lixius” nel ritorno dei playout contro il Lanusei (all’andata finì 2-1 per i quartesi). Al fischio finale è esplosa la gioia dei ragazzi di mister Piras, oltre a quella dei numerosi supporter biancoverdi presenti in Ogliastra. Quei tifosi che di recente hanno riscoperto l’amore per la squadra della terza città dell’Isola, che conferma la sua presenza nel massimo campionato regionale. E pensare che alla penultima di campionato, nel match di Carbonia, il Sant’Elena era praticamente spacciato. Il 2-0 dei minerari a 30’ dalla fine, e le vittorie concomitanti di Monastir e Nuorese, stavano condannando la squadra di Piras alla retrocessione in Promozione con un turno di anticipo. La rete di Rotaru del 2-2 finale ha riacceso le ambizioni salvezza dei quartesi, costretti a battere l’Iglesias all’ultima giornata e a sperare in un pareggio tra Monastir e Nuorese per conquistare lo spareggio per i playout. Alla fine, è andata così. La vittoria, poi, ai calci di rigore, nello spareggio contro la Nuorese, ha fatto credere che l’impresa fosse possibile. Fino ad arrivare ai playout, dove i quartesi hanno avuto la meglio.

Il protagonista

Marco Piras è il vero artefice della rimonta. Voluto fortemente dal patron Meloni, è approdato a Quartu a inizio febbraio ereditando da Nicola Agus - dimissionario - una squadra in piena crisi. «Devo ringraziare la società per aver creduto in me nonostante la squalifica di otto giornate», afferma il tecnico, «dopo il ko di Villa San Pietro con la Nuorese ho rassegnato le dimissioni perché non volevo essere un problema per il Sant’Elena, ma la dirigenza mi ha fatto sentire la propria fiducia e ho deciso di proseguire». Sul futuro non si sbilancia: «A Quartu mi sono trovato bene ma sono stati quattro mesi duri. Ora mi godo questa “vittoria”, ci sarà tempo per discutere».

Il presidente

«Siamo soddisfatti del risultato ma ci aspettavamo una stagione diversa», afferma il presidente Luca Meloni, «avevamo allestito una compagine per ben figurare e non certo per arrivare a giocare un playout. Fortunatamente i valori di questo gruppo sono emersi nel momento clou. Ho commesso alcuni errori di valutazione: non mi riferisco a mister Agus ma a determinate scelte di programmazione fatte all’inizio. A febbraio ho dovuto prendere in mano la situazione, ingaggiando Piras. Nonostante la squalifica da scontare, il mister ha dimostrato di che pasta è fatto al suo rientro in panchina».