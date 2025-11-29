L’impresa del Cus Cagliari 

Terralba F. Bellu 0

Cus Cagliari 2

Terralba F. Bellu (4-3-2-1) : Manzato, La Macchia (34’ st Grussu), Orrù, Lasi, Uliana (31’ pt Frongia), Mereu, Corda (11’ st Piras), Ciarniello (29’ st Cherchi), Tosi (29’ st Concu), Porru, A. Sanna. In panchina Toro, Atzori, T. Sanna, Poddesu. Allenatore Porcu.

Cus Cagliari (4-4-1-1) : Pillitu, Prefumo, Fanni, Carboni (43’ st Loddo), Biondi, Simoni (11’ st V. Salaris), Porcedda (21’ st Siddu), Tumatis, Camba, Baldussi, Perra (21’ st Flores). In panchina Renna, Pruner, Ferru, A. Salaris, Puddu. Allenatore Lantieri.

Arbitro : Ortu di Carbonia.

Reti : pt 40’ Prefumo; st 28’ Camba.

Note : ammoniti Orrù, Concu, Porru, Prefumo, V. Salaris, Siddu e Baldussi.

terralba. Colpo esterno del Cus Cagliari che, con una gara attenta, segna un gol per tempo ed espugna il campo della (ormai ex) capolista Terralba F. Bellu (0-2). Padroni di casa che pagano alcune imprecisioni sul piano difensivo e offensivo.

La cronaca

In avvio un’occasione per parte. Al 2’ è il Cus Cagliari con Perra che da pochi passi si fa respingere in corner la conclusione da Manzato; sugli sviluppi del tiro dalla bandierina Carboni spara alto da buona posizione. Al 9’ è Orrù, per i terralbesi, a calciare dal limite ma sul fondo. Al 14’ e al 23’ sono i cagliaritani a premere, ma in entrambe le occasioni la difesa libera. Al 40’ cambia il risultato: Prefumo calcia una parabola alta e insidiosa da oltre 30 metri, la palla scende verso e si infila sotto la traversa sorprendendo Manzato. Al 41’ il Terralba ha l’occasione per pareggiare ma Corda davanti a Pillitu non controlla.

Secondo tempo

La ripresa si apre con l’undici allenato da Daniele Porcu in avanti. Al 1’ Frongia va vicino al pareggio ma la sua conclusione trova il portiere ospite attento. Al 3’ Andrea Sanna si libera in area ma non riesce a indirizzare verso lo specchio. Al 5’ ancora Corda salta il diretto avversario in area e appoggia a Sanna che non inquadra la porta. Al 15’ risponde il Cus Cagliari con Perra e Camba, senza successo. Al 17’ l’occasione più nitida per i terralbesi: Piras di testa centra la traversa, sulla ribattuta Sanna calcia alto da posizione vantaggiosa. Al 28’ Camba si inserisce tra Lasi e Manzato e con un bel pallonetto dal limite raddoppia. Nel finale il Terralba si riversa in avanti ma il risultato non cambia.

