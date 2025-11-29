VaiOnline
Al Corda.
30 novembre 2025 alle 00:19

L’impresa del Cus Cagliari 

Il Terralba capitola in casa e perde il primato in classifica 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Terralba F. Bellu 0

Cus Cagliari 2

Terralba F. Bellu (4-3-2-1) : Manzato, La Macchia (34’ st Grussu), Orrù, Lasi, Uliana (31’ pt Frongia), Mereu, Corda (11’ st Piras), Ciarniello (29’ st Cherchi), Tosi (29’ st Concu), Porru, A. Sanna. In panchina Toro, Atzori, T. Sanna, Poddesu. Allenatore Porcu.

Cus Cagliari (4-4-1-1) : Pillitu, Prefumo, Fanni, Carboni (43’ st Loddo), Biondi, Simoni (11’ st V. Salaris), Porcedda (21’ st Siddu), Tumatis, Camba, Baldussi, Perra (21’ st Flores). In panchina Renna, Pruner, Ferru, A. Salaris, Puddu. Allenatore Lantieri.

Arbitro : Ortu di Carbonia.

Reti : pt 40’ Prefumo; st 28’ Camba.

Note : ammoniti Orrù, Concu, Porru, Prefumo, V. Salaris, Siddu e Baldussi.

terralba. Colpo esterno del Cus Cagliari che, con una gara attenta, segna un gol per tempo ed espugna il campo della (ormai ex) capolista Terralba F. Bellu (0-2). Padroni di casa che pagano alcune imprecisioni sul piano difensivo e offensivo.

La cronaca

In avvio un’occasione per parte. Al 2’ è il Cus Cagliari con Perra che da pochi passi si fa respingere in corner la conclusione da Manzato; sugli sviluppi del tiro dalla bandierina Carboni spara alto da buona posizione. Al 9’ è Orrù, per i terralbesi, a calciare dal limite ma sul fondo. Al 14’ e al 23’ sono i cagliaritani a premere, ma in entrambe le occasioni la difesa libera. Al 40’ cambia il risultato: Prefumo calcia una parabola alta e insidiosa da oltre 30 metri, la palla scende verso e si infila sotto la traversa sorprendendo Manzato. Al 41’ il Terralba ha l’occasione per pareggiare ma Corda davanti a Pillitu non controlla.

Secondo tempo

La ripresa si apre con l’undici allenato da Daniele Porcu in avanti. Al 1’ Frongia va vicino al pareggio ma la sua conclusione trova il portiere ospite attento. Al 3’ Andrea Sanna si libera in area ma non riesce a indirizzare verso lo specchio. Al 5’ ancora Corda salta il diretto avversario in area e appoggia a Sanna che non inquadra la porta. Al 15’ risponde il Cus Cagliari con Perra e Camba, senza successo. Al 17’ l’occasione più nitida per i terralbesi: Piras di testa centra la traversa, sulla ribattuta Sanna calcia alto da posizione vantaggiosa. Al 28’ Camba si inserisce tra Lasi e Manzato e con un bel pallonetto dal limite raddoppia. Nel finale il Terralba si riversa in avanti ma il risultato non cambia.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Cagliari, non basta il cuore

Vantaggio di Esposito, poi la Juventus la ribalta con Yildiz 
l nello sport
Regione

Progressisti a congresso: Zedda eletto segretario, patto di lavoro con il Pd

Il partito cambia lo statuto interno e si dà una dimensione nazionale  
Alessandra Carta
Cronaca

Schianto sulla 131, muore a 40 anni: lascia un figlio piccolo

Una delle tre auto coinvolte avrebbe  imboccato la superstrada dalla complanare 
Marco Noce
Intervista su Videolina: aree idonee, servitù, rinnovabili

«Il Governo taglia fuori le Regioni: pronti a ricorrerre alla Consulta»

Il segretario del Pd Silvio Lai parla dell’ultimo decreto energia 
Nicola Scano
La vertenza

Protesta sospesa dopo l’incontro tra operai e ministra

Attesa per l’incontro a Roma: «Rilanciare subito Eurallumina»  
Antonella Pani
Turismo e fede

Piace il Cammino di Bonaria

I primi pellegrini in arrivo dalla Penisola: esperienza meravigliosa 
Marilena Orunesu
La storia

«Aiutatemi a riportare  a casa mio nipote: è in ospedale a Berlino»

Manuel Desogus è di Las Plassas,  ma da dodici anni vive in Germania 
Giovanni G. Scanu
Il premio

L’Oscar del business consegnato a Dubai alla sarda Valeria Petza

L’imprenditrice opera nell’immobiliare «Tecnologia e visione, vendo strategie» 
Giuseppe Deiana
Il caso

Trappola Atreju per il Campo largo

Conte invitato al dibattito, Schlein si ritira: la premier spacca Pd e M5S 