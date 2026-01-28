L’impresa a Dortmund non basta all’Inter costretta agli spareggi 

Borussia D. 0

Inter 2

Borussia Dortmund (3-4-2-1) : Kobel; Can, Schlotterbeck, Mané (44’ st Yan Couto); Ryerson, Bellingham, Nmecha, Bensebaini (36’ st Brandt); Beier, Silva (36’ st Chukwuemeka); Guirassy (23’ st Adeyemi). Allenatore Kovac.

Inter (3-5-2) : Sommer; Bisseck, Acerbi, Akanji; Luis Henrique, Sucic (43’ st Bastoni), Zielinski (29’ st Frattesi), Mkhitaryan (43’ st Diouf), Dimarco; Bonny (12’ st Esposito), Thuram (43’ st Lautaro). Allenatore Chivu.

Arbitro : Kovacs (Romania).

Reti : st 36’ Dimarco, 49’ Diouf.

Note : ammoniti Acerbi, Akanji e Bensebaini per gioco falloso.

Dortmund. L’Inter fa quello che deve fare ma non basta. I nerazzurri vincono contro il Borussia Dortmund grazie ai gol di Dimarco e Diouf, accarezzano per diversi minuti il sogno di qualificarsi direttamente agli ottavi di finale di Champions League ma poi, complici i risultati degli altri campi, si devono accontentare del decimo posto nella classifica unica.

Un piazzamento che significa playoff, dove la squadra di Cristian Chivu incrocerà una tra il Bodo Glimt e il Benfica del grande ex Mourinho. Nel freddo di Dortmund (è nevicato prima della partita), parte meglio il Borussia con Guirassay che si divora il vantaggio scivolando al momento del tiro da solo davanti a Sommer. L’Inter replica in ripartenza con un sinistro di Dimarco centrale. I ritmi non sono granché, i padroni di casa provano a fare la partita e i nerazzurri che si chiudono per poi ripartire. Come quando Luis Henrique si invola sulla destra e crossa per Bonny il cui colpo di testa viene parato da Kobel. È solo un lampo, perché l’Inter fatica a farsi vedere con costanza dalle parti della porta avversaria.

Dopo l’intervallo il Dortmund aggredisce la squadra di Chivu senza creare grossi problemi alla retroguardia nerazzurra. Entra Esposito per uno spento Bonny. Il centravanti manda subito a lato di testa e poi spreca una palla clamorosa, rimontato in piena area dopo uno stop sbagliato. Tra i tedeschi Adeyemi da solo in area sbaglia lo stop e consente a Sommer di salvare tutto. I nerazzurri spingono e Dimarco su punizione dal limite dipinge una punizione su cui il portiere non riesce a salvare.

Per qualche minuto l’Inter accarezza il sogno della qualificazione diretta agli ottavi. Ma dopo nemmeno 3’ il gol del Chelsea a Napoli la rispedisce indietro. E non basta il raddoppio di Diouf. Domani il sorteggio di Nyon: possibile avversaria una tra Bodo Glimt e Benfica agli ottavi e una tra ManCity e Sporting nei quarti.

