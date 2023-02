L’impresa a Bari si dissolve al 95’ 

Bari 1

Cagliari 1

Bari (4-3-1-2) : Caprile; Pucino (28' st Dorval), Di Cesare, Vicari, Mazzotta; Benali, Maiello, Maita (28' st Molina); Botta (35' st Morachioli); Cheddira (35' st Scheidler), Esposito (17' st Antenucci). In panchina Frattali, Mallamo, Bellomo, Benedetti, Matino, Ricci, Zuzek. All. Mignani.

Cagliari (4-4-1-1) : Radunovic; Zappa (44' st Capradossi), Goldaniga, Dossena, Obert; Luvumbo (14' st Millico), Makoumbou, Rog (21' st Kourfalidis), Lella (21' st Barreca); Mancosu (14' st Prelec); Lapadula. In panchina Aresti, Lolic, Azzi, Delpupo. All. Ranieri.

Arbitro: Massa di Imperia.

Reti: nel pt 2' Lapadula; nel st 50' Antenucci (rigore).

Note: ammoniti Goldaniga, Botta, Makoumbou, Millico. All'11' st espulso Lapadula per doppia ammonizione. Angoli 4-3 per il Bari. Recupero 2' e 5'.

Inviato

Bari. Il colpo di coda del Bari al 95’, dal dischetto, quando il Cagliari già pregustava l’aria dell’alta quota e pensava di aver finalmente sfatato il tabù e cambiato la storia del suo campionato. La maledizione della valigia continua a frenare la rimonta in classifica. I rossoblù non vincono dal 10 settembre in trasferta, dove hanno ottenuto solo 9 dei 36 punti complessivi. Un handicap che smorza i sogni di gloria. Fare l’en plein alla Domus non è sufficiente, infatti, per stabilizzarsi in zona playoff e puntare prima o poi al secondo posto. Eppure, questo 1-1 al San Nicola vale più del punticino di consolazione. Al netto della delusione per il finale più amaro, è un mezzo successo e può segnare comunque una svolta mentale considerati il valore dell’avversario e il contesto ambientale. La squadra di Ranieri sfodera ancora una volta una solidità difensiva invidiabile dimostrando di essersi ormai calata nella mentalità cadetta soffrendo con intelligenza senza mai perdere pazienza e fiducia. Il botta e risposta tra Lapadula (dopo soli due minuti) e Antenucci (al fotofinish) apre e chiude così un match abbastanza anonimo e condizionato dall’espulsione dello stesso italo-peruviano in avvio di ripresa.

È il nono pareggio stagionale, il sesto lontano dall’Isola.

Pronti via, Lapa-gol

Stavolta è integrale la scossa di Ranieri che cambia pure il modulo, e di conseguenza l’assetto difensivo, passando da tre a quattro. Gli undici rossoblù al via sono pertanto Zappa, Goldaniga, Dossena e Obert davanti al portiere Radunovic, Makoumbou e Rog nel cuore del campo, Luvumbo e Lella sulle fasce, Mancosu a rimorchio di Lapadula. Dal 4-4-1-1 rossoblù al 4-3-1-2 scelto dall’ex Olbia Mignani per la formazione pugliese, al via a sua volta con Caprile, Pucino, Di Cesare, Vicari, Mazzotta, Maita, Maiello, Benali, Botta, Esposito e Cheddira. Al Cagliari bastano 88 secondi per sbloccare e indirizzare il match: dalla sinistra, il cross al bacio di Mancosu per la testa fatata del solito Lapadula. I presupposti ideali per la squadra di Ranieri, brava a coprire tutti gli spazi e ripartire in contropiede, così il Bari fatica persino ad arrivare al limite dell’area (gli unici spunti, senza pretese, arrivano solo sugli sviluppi di calci piazzati).

Rosso e beffa

Cambia il copione del match nella ripresa. L’espulsione di Lapadula al 11’ (doppio “giallo”) dà poi ulteriore coraggio al Bari che sfiora il pari con Benali. La partita ora pende tutta verso la porta di Radunovic. Di Makoumbou l’unico acuto rossoblù con un tiro deviato in angolo dal portiere. Ranieri ha bisogno di rifare il pieno al serbatoio, inserisce così Millico e Prelec, poi Kourfalidis e Barreca. Tra i due cambi, l’ingresso nel Bari, decisivo alla lunga, di Antenucci, che al quinto minuto di recupero trasforma il rigore concesso dall’arbitro Massa per un fallo inutile di Makoumbou (uno dei migliori sino a quel momento) su Maiello. Beffa atroce.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata