L’imprenditore rapinato lascia l’ospedale 

Sta meglio Dino Deiana, titolare (assieme alla moglie) dell’Agenzia di scommesse di via Cagliari a Sestu. Ha lasciato l’ospedale Brotzu, dov’era stato ricoverato subito dopo la rapina da 1.800 euro commessa nel suo locale. L’uomo sta bene ed è stato interrogato anche dai carabinieri che svolgono le indagini.

Deiana aveva opposto resistenza ai due rapinatori riuscendo a metterli in fuga, ma riportando diversi traumi che hanno reso necessario il ricovero per diversi giorni al Brotzu.

L’indagine coordinata dal colonnello Daniele Credidio, dal maggiore Michele Cerri e dai luogotenenti Riccardo Pirali e Vittorio Piras sembra aver imboccato la pista giusta: gli investigatori sarebbero risaliti anche alle persone che nei giorni precedenti la rapina erano entrati nella sede dell’agenzia di Sestu. Hanno interrogato anche i due giovani che, con la moglie di Deiana, hanno assistito alla rapina, ricostruendo tutto nei particolari.

Non trapelano indiscrezioni, però non è da escludere che gli inquirenti abbiano già acquisito elementi importanti che potrebbero portare presto alla chiusura delle indagini. Negli ultimi giorni sono state eseguite anche alcune perquisizioni domiciliari, forse con la speranza di ritrovare le maschere e gli indumenti indossati dai due rapinatori. Anche sulla circostanza, il riserbo è totale. Iieri pomeriggio alcuni giovani sono stati interrogati in caserma a Sestu, e sono stati rilasciati dopo un’ora.

