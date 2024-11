L’importanza di metterci la faccia 

«Di qui a pochissimo tempo saremo in grado di costruire un avatar, per esempio un genitore morto, col quale continuare a dialogare, magari tramite telefono». Vi piace la pazza idea ? A Riccardo Falcinelli preoccupa un po’, sta cosa: «la trovo una deriva un po’ pericolosa, perché è molto facile perdere il senno». A parte queste ombre, ammette che l’intelligenza artificiale gli sembra una grande invenzione. E motiva la sensazione. Così come motiva con acribia di argomenti e precisione dialettica ogni passaggio delle sue scorribande nella storia dell’arte da un punto di vista squisitamente visuale. Da non perdere la sua lectio “Visus. La faccia, la Storia, i selfie”, con la conduzione di Tommaso Pincio, domani (alle 20, Teatro Carmen Melis di Cagliari), all’interno del bellissimo programma della XIII edizione di Pazza Idea, festival ideato da Luna Scarlatta: chapeau a Mattea Lissia, che ogni anno disegna ampi orizzonti per la città e non solo.

L’ultimo libro di Falcinelli, “Visus, storie del volto dall’antichità ai selfie” (Einaudi), non è un libro: è la raccolta delle radiografie dei volti che hanno attraversato la Storia. E che l’autore, grafico e teorico del design, docente di Psicologia della percezione all’Isia Roma Design, ordina per farci capire qualcosa anche del nostro volto, di come lo vediamo noi e come lo vedono gli altri. Dopo la sua lectio, ci guarderemo allo specchio, o mediati dai nostri schermi, diversamente. Perché, rubando il titolo a un saggio di Alfonso Gatto su Cézanne, Falcinelli è “occhio che vede dentro il suo vedere”.

Partiamo dal concetto di pareidolia: il vedere volti ovunque, in un muro sbrecciato, in una casa, nelle nuvole, in una pietra. Perché?

«Gli scienziati hanno dimostrato che c’è un’area del cervello predisposta a questo tipo di attività, cioè il riconoscimento e l’elaborazione, anche emotiva, nelle scene che guardiamo, in quello che ci circonda. Ma quando guardiamo un albero si attivano delle zone cerebrali corticali che sono diverse da quelle che si attivano quando guardiamo la faccia di un animale o di un essere umano. Questo è molto significativo per capire come funziona la mente ma anche l’arte: quando guardiamo i girasoli di Van Gogh noi abbiamo un’attività corticale ma quando guardiamo il suo autoritratto abbiamo anche un’attività emotiva perché, come si è visto in risonanza magnetica, si attiva anche l’amigdala, che è la parte più profonda che gestisce il desiderio, l’amore e anche la paura».

Sappiamo guardare? O è sempre più lontano da noi l’adagio di André Gide “l’importanza sia nel tuo sguardo, non nella cosa guardata”?

«Rispetto alle cose scritte in precedenza, “Visus” è un libro che prova a spiegare come per vedere davvero qualcosa noi dobbiamo desiderarla. E se non si attiva questo meccanismo desiderante noi non vediamo davvero quello che abbiamo davanti. Bisogna stabilire quali sono le gerarchie del guardare».

In questo senso “Visus” ci porta per mano, anzi per sguardo…

«Il sottotitolo del libro è un po’ un gioco: mentre i libri di arte usano il passato per spiegare il presente, in questo libro c’è un ribaltamento: ovvero, uso le tecnologie attuali per spiegare come funzionava la costruzione del volto in passato. Perché parto dallo smartphone per spiegare, per esempio, le sculture dell’antica Roma? Per far vedere come sia sempre una mediazione, fatta attraverso una tecnica, una tecnologia (può essere la fotografia, una webcam, la pittura a olio o la scultura), che determina come quel volto verrà guardato. E secondo me è un tema che oggi è invisibile, perché ci siamo tutti calati dentro, ma invece ha un peso politico enorme, per esempio nel plasmare la vita degli adolescenti che sanno da subito che esiste la loro faccia reale e la loro messa in scena destinata alla relazione con gli altri, e questa è una consapevolezza che un bambino medievale non avrebbe mai avuto».

Il problema è quando si vuol far coincidere la messa in scena con la faccia reale: la chirurgia estetica impone modelli omologanti.

«I processi omologanti sono inevitabili. Queste tecnologie, essendo ancora molto grezze, producono dei risultati omologanti. Rifarci il naso non ci permette di scolpirci il naso come farebbe Michelangelo con un pezzo di marmo, ma tu lo rifai secondo un parametro un po’ omologante. Se studiamo la storia del volto, queste cose si sono sempre fatte: uno dei colli più belli della storia dell’arte, il collo della regina Nefertiti, era stato allungato artificialmente, e così ci sono state tribù che si scarificavano la pelle del volto per manifestare il proprio rango».

Lo smartphone ci fa mettere la faccia ovunque. Cosa c’è dietro a questa smania di apparire?

«Noi oggi, nella società industrializzata, conduciamo delle vite dove i rapporti sociali sono determinanti per la nostra felicità, la nostra vita quotidiana ma determinano anche il nostro reddito: chi ha tanti rapporti sociali ha mediamente un reddito più alto di chi ne ha meno. La sopravvivenza dell’individuo occidentale, o industrializzato, dipende dalle relazioni sociali, più ne abbiamo più abbiamo darwinianamente possibilità di sopravvivere. Mettere in atto questa socialità attraverso la faccia, per esempio attraverso i social, è diventato un elemento di sopravvivenza, altrimenti sei tagliato fuori. Le relazioni sociali, che un tempo erano importanti solo per i potenti della terra, oggi riguardano tutti, soprattutto gli adolescenti».

