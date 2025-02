L’importanza di chiamarsi Sam Nivola 

A Los Angeles lo chiamano nepo baby. Sam Nivola, nepo baby . E Sam Nivola sorride e ringrazia. «Cerco di imparare il più possibile dai miei genitori». Inglese con passaporto italiano, 22 anni, è figlio di Alessandro Nivola e Emily Mortimer. Tutti e due attori, tutti e due hollywoodiani ma, ora, e lo avete già capito, ci concentriamo sul padre. Alessandro, 52 e bellissimo, in corsa per l’Oscar con quella meraviglia di “Brutalist”, è figlio di Pietro Nivola e Virginia Davis, e nipote di Costantino Nivola e Ruth Guggenheim. Il balsone è questione di cuore pulito e mani sporche, di talento e di fatiche, «di miracoli che avvengono e hanno la tendenza a succedere al momento opportuno», raccontava Costantino Nivola, muratore figlio di muratore a Orani, apprendista di Mario Delitalia a Sassari. Era il 1931 quando una borsa di studio gli permise di studiare grafica all’Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Monza. Il resto lo sappiamo – e, il resto, ci porta ora dritti dritti dal pronipote Sam Nivola.

La sua biografia ci dice che è nato a Londra, ma è cresciuto tra Los Angeles e Brooklyn, seguendo i genitori sui super set americani. Si laurea alla Columbia University. Ma prima, a 10 anni, il debutto in un episodio della serie televisiva “Doll & Em”, dividendo la scena con sua madre. Nel 2021 arriva la puntata della miniserie di BBC “One The Pursuit of Love - Rincorrendo l'amore” dove recita insieme alla sorella May. L'anno dopo interpreta, ancora insieme a May, uno dei figli di Adam Driver e Greta Gerwig nel film Netflix “Rumore bianco”, tratto dal romanzo strepitoso di Don DeLillo. Nel 2023 è protagonista in “Maestro” di Bradley Cooper, nel ruolo del figlio di Leonard Bernstein, e nel 2024 è ancora una volta su Netflix nel cast della miniserie “The Perfect Couple”. E, in queste ore, se accendete la tv e vi collegate su Sky, Sam Nivola è tra gli attori della terza stagione di “The White Lotus”.

Ma come?, non l’avete vista? Con 41 nomination agli Emmy e 15 statuette vinte, oltre a 2 Golden Globes, “The White Lotus” è uno di quei prodotti che vengono definiti – sì, perdonateci, il termine è brutto – fenomeni globali. Se la prima stagione era ambientata alle Hawaii e la seconda a Taormina, per la terza ci spostiamo in Thailandia. Anche questa volta c’è un morto e anche questa volta il peggio del peggio della società americana ci terrà attaccati alla tv. Sam Nivola è Lochlan Ratliff, all’ultimo anno di liceo, partito con la famiglia. Scoprirà di essere omosessuale, o forse no.

