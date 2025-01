L’importanza di chiamarsi Jovanotti «Le emozioni nutrono la memoria» 

«Per la prima volta nella mia carriera ho pensato che un nuovo disco fosse un'ipotesi molto lontana». E invece, dopo mesi e mesi di sofferenza fisica dopo l'incidente in bicicletta, di operazioni, di fisioterapia, e soprattutto di voglia di tornare, Jovanotti è pronto a pubblicare il nuovo album “Il Corpo Umano – Vol. 1”, in uscita il 31 gennaio per Island/Universal Music, anticipato dal singolo “Montecristo” e da “Fuorionda”, a distanza di 8 anni da “Oh, Vita!” e di 3 anni da “Il Disco Del Sole”.

«Un pezzo di vita»

Ecco 15 tracce che si muovono tra diversi sound, grazie alla collaborazione con tre produttori d’eccellenza: Dardust, Michele Canova e Federico Nardelli. Un viaggio musicale che parla di rinascita, libertà e autenticità, un invito ad esplorare i confini della propria identità, affrontare le sfide del cambiamento e celebrare la vita nei suoi aspetti disparati. «Un disco per chi lo fa è un pezzo di vita e tra tutti quelli che ho fatto questo ha un senso particolare», racconta l'artista al pubblico che ha riempito il Teatro Lirico Giorgio Gaber a Milano per la presentazione, nel giorno che coincide con la Giornata della Memoria. «Le coincidenze non esistono, il 27 gennaio è più di una data simbolica: 80 anni dopo la liberazione di Auschwitz, siamo qui in questo Teatro intitolato all'artista più anticonformista del dopoguerra, dove il 16 dicembre '44 Benito Mussolini fece il suo ultimo discorso pubblico, il discorso della riscossa, che poi per fortuna non c'è stata. Il figlio di Mussolini poi è diventato un jazzista, quel genere di musica che veniva osteggiata perché non rappresentava l'italianità. Non posso fare a meno di non unire i puntini: il giorno della memoria, il corpo umano, Gaber, Mussolini. La musica per chi la vive come me è la dimostrazione che dall'incontro di cose nasce la vita. L'emozione nutre la nostra memoria, e la memoria ha bisogno di emozione per sentirsi viva».

«L’aria, la libertà»

Tornando al disco ha spiegato che «il titolo è la prima cosa che è arrivata, perché stavolta come non mai ho dovuto fare i conti con il mio corpo. Prima non ci pensavo mai e invece è stata la scoperta dell'ultimo viaggio. Prima mi muovevo senza pensare, come un animale. Poi il corpo si è rotto e allora è quando le cose non ci sono più che ti accorgi che ti mancano. L’aria, la libertà», sottolinea raccontando di aver vissuto un film, tra batteri che lo hanno minato, litri di sangue persi, una gamba più corta dell'altra. «Tutti mi chiedono come sto. Sto così, bene. Meglio di ieri, peggio di domani. Si va avanti e sono felice, contento, grato, pronto, pieno di desiderio. Sulla copertina dell'album c'è lui in versione Allegro Chirurgo. «Nella vita e nella musica bisogna giocare. Ho pensato a questo gioco che conoscevamo tutti. I boxer a righe sono un'idea di mia figlia Teresa: un omaggio al mio primo album dove indossavo proprio un paio di boxer a righe».

L’ospitata

Un album, un tour e in mezzo anche Sanremo dove è annunciato come ospite della prima serata, e nel frattempo fa le prove come annunciatore, «musica di Dardust, canta Jovanotti. Mi devo preparare», scherza. Poi un po’ di riposo? Nonostante tutto, penso che ripartirò con la mia bici. Cosa dice mia moglie? La Fra non mi vieta niente, perché ci amiamo».

