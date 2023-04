L’importanza di chiamarsi Baustelle Perché la menzogna non rassicura più 

Il mondo non è come vorremmo? Ebbene sì, inutile negarlo. I Baustelle lo hanno intuito con l’arguzia di chi sa che, forse, ciò è inevitabile e con il loro nuovo disco “Elvis” (Bmg) danno vita a dieci brani dove le menzogne rassicuranti lasciano il posto a verità crude ma esposte con raffinatezza. E se di crudezza si parla, quella del gruppo formato da Francesco Bianconi, Rachele Bastreghi e Claudio Brasini è sempre permeata da una eleganza di fondo che la rende monito prezioso e non rimbrotto austero.

A distanza di cinque anni da “L’amore e la violenza – Vol. 2”, il loro è un progetto caratterizzato da un cinismo disincantato che affiora le sue radici nel grande vuoto dei giorni nostri: «Non ho soldi in tasca e zero amici, anche mia madre non la sento più», cantano in “Contro il mondo”, un mondo che, volente o nolente, si sente comunque addosso. Un mondo dove siamo tutti «solo un uomo perduto nell’oscurità», come emerge da “La nostra vita” e dove, tutto sommato, c'è ancora spazio per la poesia come in “Jackie”.

Etichette e definizioni? Impossibile trovarle, i Baustelle vanno oltre e ci ricordano con un pizzico di ironia che in questa società buffa, per rifarsi al poeta francese Paul Verlaine, i matti sono in realtà i più savi tra tutti.

