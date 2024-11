L’importanza di arrivare subito per un tumore molto insidioso 

Secondo stime risalenti al 2018 (Atlante Sanitario regionale) l’incidenza del melanoma in Sardegna è in linea con la media nazionale: 12 nuovi casi ogni 100.000 abitanti fra le donne e 14 fra gli uomini. «In effetti – spiega Laura Atzori, direttrice della Dermatologia dell’ospedale San Giovanni di Dio – all’Unità Operativa Complessa di dermatologia dell’AOU di Cagliari, si contano circa 50-60 nuovi casi all’anno, 3-4 casi al mese e, verosimilmente, altrettanti pazienti sono seguiti presso le altre dermatologie dell’Area metropolitana». «Il melanoma», prosegue Atzori, «è un tumore che non dà sintomi e si confonde con i nei e le macchie della pelle fino a quando non è in stadio avanzato, rivelando la sua letalità anche a un occhio poco esperto. Il rapporto di interdipendenza con i nei sta proprio in questa somiglianza, tra il melanoma negli stadi del tutto iniziali, e i nei melanocitari, che invece sono benigni». L’aumento dei casi nelle ultime decadi è certo legato a una maggiore sensibilizzazione della popolazione, che richiede con regolarità la visita dermatologica favorendo le diagnosi precoci. «Ogni giorno il 60-70% delle nuove visite sono per il controllo dei nei e oltre l’80% dei melanomi che asportiamo sono in stadi iniziali, per i quali la prognosi è ottima. Negli stadi più avanzati, per i quali la mortalità resta elevata, sono stati fatti notevoli progressi, con farmaci in grado di prolungare la vita in modo significativo. Le nostre oncologie sono al passo con i tempi e questa è un’ottima garanzia contro gli esodi fuori regione». «Questo tumore è molto aggressivo anche perché colpisce persone tipicamente sotto i 50 anni», evidenzia la specialista, «quindi ha un’alta incidenza sulle aspettative di vita e sulle necessità assistenziali, con controlli periodici anche ben oltre i 10 anni. Si parla poco del rischio di avere un secondo o più melanomi nell’arco della vita, poiché il fattore che ha indotto il primo tumore può aver agito o agire su altre aree del corpo e non aver dato ancora segno di sé. Ecco quindi l’importanza dell’autoesame e delle visite dermatologiche almeno una volta l’anno, meglio non in prossimità dell’esposizione solare».