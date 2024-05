«L’importanza dell’esercizio fisico» 

La malattia di Parkinson è una patologia degenerativa a elevata frequenza. L’età di esordio è intorno ai 60 anni; solo il 5% dei casi si sviluppa al di sotto dei 40 anni, con una prevalenza che tende a crescere con l’aumentare dell’età. «Riguardo la nostra regione», afferma Marcello Mascia, neurologo al Policlinico Duilio Casula dell’Aou di Cagliari», «non disponiamo di dati epidemiologici precisi sulla frequenza della malattia. Tuttavia, secondo i dati Istat, più del 26% della popolazione sarda ha oltre 65 anni, con un tendenziale progressivo invecchiamento della popolazione. Estrapolando i dati di studi epidemiologici di altre aree geografiche è stimabile una che in Sardegna siano presenti fino a 4000 casi, con una prospettiva di incremento, vista la composizione e l’evoluzione demografica in atto, nei prossimi anni».

«In Sardegna», prosegue il medico, «sono operativi due centri specialistici dedicati al Parkinson: , al Policlinico dell'Aou di Cagliari e quello dell’Arnas Brotzu; ci sono ambulatori dedicati al Parkinson anche nell’Aou di Sassari, all’ospedale San Francesco di Nuoro e in quello di San Gavino. Il nostro centro è quello con maggiore tradizione in Sardegna, con circa mille pazienti seguiti. In tali centri sono erogate le terapie infusionali di fase avanzata della malattia (infusione sottocutanea di apomorfina, infusione intradigiunale di levodopa/carbidopa; più di recente quella sottocutanea di foslevodopa-foscarbidopa) e viene operata la selezione di pazienti candidati a terapie chirurgiche che saranno inviati nelle strutture di riferimento nazionale. I centri Parkinson collaborano con i neurologi territoriali offrendo un punto di riferimento in particolare per la valutazione e successiva presa in carico dei pazienti candidati a terapie di fase avanzata».

«Anche se attualmente non disponiamo di terapie neuroprotettive, ossia in grado di incidere sull’evoluzione del processo degenerativo», aggiunge lo specialista, «diversi studi hanno dimostrato come l’esercizio fisico sia in grado di attenuare l’evoluzione neuropatologica della malattia oltreché rappresentare un fattore protettivo per il suo sviluppo. È quindi importante la promozione dello svolgimento di attività fisica compatibile con le condizioni cliniche individuali sin dall’esordio della patologia. A riguardo sarebbe auspicabile la creazione di una rete regionale di strutture dedicate all’Attività Fisica Adattata ad oggi non sviluppata in Sardegna».