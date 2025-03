“L’importanza delle parole” di Manuela Fa 

Un 8 marzo di consapevolezza con la lotta agli stereotipi di genere. Questo l’obiettivo della mostra fotografica “L’importanza delle parole” che verrà inaugurata oggi, alle 18.30 nel foyer del teatro Lirico di Cagliari in via Sant’Alenixedda. Le immagini guideranno lo spettatore in un percorso tematico pensato per evidenziare quanto gli stereotipi costituiscano ostacoli reali per affrontare e contrastare la violenza di genere.

La mostra (visitabile sino domenica 16 marzo) è composta da tre elementi: le parole del pregiudizio, la loro reale interpretazione e gli scatti artistici della fotografa Manuela Fa che costruiscono un’esposizione intensa e ricca di spunti di riflessione.

All’inaugurazione, curata dal centro studi DoMino, interverrà Maria Francesca Chiappe, assessore alla Cultura del Comune di Cagliari che ha patrocinato l’evento. Lo scorso dicembre l’esposizione è stata ospitata nelle sale del consiglio comunale di Cagliari ed è stata visitata da diverse classi delle scuole secondarie di secondo grado della città.

«Non sono solo parole: la lotta agli stereotipi di genere è una tappa importante per il contrasto alla violenza di genere. Sono proprio i pregiudizi a rendere ancora più doloroso e difficile il percorso delle vittime che vengono colpevolizzate, intimorite e sminuite anche dalle “parole”. Contrastare questi modi di pensare aiuta le donne a denunciare e a chiedere aiuto», ha sottolineato l’avvocata Valeria Aresti, presidente di DoMino.

