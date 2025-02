L’importanza delle api, ciclo di incontri 

Un ciclo di incontri nelle scuole per parlare di biodiversità e del ruolo delle api negli ecosistemi. A organizzarlo sono i Lions Quartu.

Il progetto ha preso il via nei giorni scorsi nella scuola media Porcu Satta in via Turati. Nel corso del primo incontro i tecnici Massimo Licini, Daniela di Leva e Gianfranco Matta si sono soffermati in particolare sull’importanza del conoscere le api mellifere e sul loro lavoro e sul ruolo negli ecosistemi. Non è mancata una degustazione di miele per gli studenti. I relatori hanno spiegato come in un pianeta che si scopre ogni giorno più fragile diventa fondamentale far conoscere alle giovani generazioni l’importanza di ogni singolo pezzo di quello splendido mosaico che è la natura.

I prossimi appuntamenti sono fissati all’Istituto tecnico Levi, che ospiterà conferenze e degustazioni che hanno invece già coinvolto sia gli studenti del liceo scientifico Brotzu che della scuola media di via Tiziano.Con gli studenti del Levi, i Lions hanno organizzato anche una delle conferenze del progetto Martina, sulla prevenzione dei tumori con il medico Massimo Garau. In entrambi i progetti gli studenti hanno dimostrato un grande interesse e hanno partecipato attivamente ponendo tante domande.

RIPRODUZIONE RISERVATA