L’importanza della donazione degli organi 

Si parla dell’importanza della donazione di organi nella nuova puntata di “15 minuti con…” il talk di approfondimento sulla salute dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari in collaborazione con il gruppo Unione Sarda, che andrà in onda in diretta domani alle 17 sui social dell’Aou di Cagliari (Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn e Twitter), sul sito www.aoucagliari.it, sulla pagina Facebook dell’Unione Sarda e su www.unionesarda.it. Come sempre gli spettatori potranno fare domande in diretta. Mercoledì i lettori dell’Unione Sarda troveranno gli approfondimenti sull’inserto “Salute” del quotidiano.

Ospite della rubrica, condotta dal giornalista Fabrizio Meloni, responsabile Comunicazione e Relazioni esterne dell’Aou, sarà Marcello Saba, coordinatore trapianti dell’Azienda ospedaliero - universitaria.

Nel 2022 sono state 1.830 le persone che in Italia hanno donato gli organi, un incremento del 3,7% rispetto all’anno precedente. Secondo il Centro nazionale trapianti dell’Istituto superiore di sanità, sebbene in Italia sia salito dell’1,4% anche il numero dei donatori di organi per milione di popolazione rispetto all’anno precedente, nell’Isola la percentuale è scesa del 3,3%. In Sardegna, venerdì 24 febbraio si è celebrata la prima Giornata regionale dedicata alla donazione e al trapianto.

