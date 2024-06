L’importanza del primo soccorso: la lezione degli esperti 

Ora sanno come si fa ad affrontare le situazioni critiche i numerosi partecipanti al convegno di formazione “Primo Soccorso nelle emergenze sanitarie”, organizzato dal Lions Club Cagliari Host e dal Comitato Service Viva Sofia, che si è tenuto ieri in un’affollata sala convegni del Banco di Sardegna.

Molto differenti le situazioni per le quali medici esperti e volontari del soccorso hanno voluto fornire risposte: dall’infarto, alla differenza tra ictus e Tia, dalle diverse tipologie di ferite e abrasioni, che devono essere affrontate in modo differente, fino alla manovra di Heimlich da attuare in caso di soffocamento di una persona. E ancora l’uso di un defibrillatore semiautomatico.

Daniele Barillari, responsabile della Centrale Operativa del 118 di Cagliari, ha spiegato come funziona il sistema di emergenza e come si decide quale patologia soccorrere a seconda della gravità e di che tipo di soccorso c’è bisogno (ambulanza, vigili del fuoco, carabinieri/polizia. Barillari ha posto l’accento sull’importanza di una migliore rete infrastrutturale: «L’appalto per il servizio dell’elisoccorso scadrà tra poco, dovrebbe essere implementato con due elicotteri H24, gli ospedali devono darsi da fare, ma c’è la pista solo al Brotzu e non in molti altri ospedali, sono stati sensibilizzati i sindaci per costruire piazzole di atterraggio».

Luigi Mascia ha spiegato invece che condotta tenere in caso di ustioni: «Non bisogna usare ghiaccio, creme e oli, aloe vera o miele. Per i casi di ustione grave si deve allertare il 118».Importante la prevenzione: «Fondamentale proteggersi dal sole».

Raffaele Sulis, chirurgo nella nuova casa di cura di Decimomannu, ha spiegato che cosa è opportuno fare per curare le ferite, il neurologo Francesco Zonza come si riconosce una ischemia cerebrale, il cardiologo Giampaolo Scorcu ha chiarito come riconoscere un attacco cardiaco e come utilizzare un defibrillatore. Interessante la spiegazione della manovra di Heimlich da effettuare quando si ingerisce un corpo estraneo che provoca un soffocamento da parte del gastroenterologo Pietro Loriga.

