L’impianto sportivo “Putzolu” diventa sede di spettacoli 

Il mix tra diverse sonorità di musica dal vivo, lo street food e le bevande, e i concorsi a premi come ingredienti di una serata sperimentale dedicata soprattutto ai più giovani, ma non solo. Per la prima volta l’impianto sportivo Paolo Putzolu, ospiterà oggi “Domus Music Live”, l’evento finora più atteso del calendario estivo allestito grazie all’assessorato a Turismo, Fondazione di Sardegna e Co. Event.

Dalle 21, sul palco allestito nell’impianto, si potranno ascoltare le raffinate melodie prodotte dall’armonica di Dio di Moses Concas, ci si potrà poi scatenare con il reggae in salsa isolana di Bujumannu (alias Simone Pireddu), emozionarsi con la particolare musica “in levare” di Sista Namely (Valentina Steri) e ballare sulle note della dj set di Isla Sound (Gianluca De Vita). In mano alla Pro Loco e al gruppo folk Sant’Ignazio da Laconi l’offerta di food e street food oltre a quella delle bevande con birra e mojito a scorrere per tutta la serata. Ogni consumazione darà diritto ai ticket per le estrazioni da premiare con le magliette brandizzate “DomusInArte”, la rassegna di cui fa parte Domus Music Live. «È una scommessa che speriamo di vincere quella di portare la musica dal vivo in un contesto sportivo e rivolgerci soprattutto ai più giovani», osserva l’assessore Davide Aru. Durante la serata spazio anche alla presentazione dei ragazzi del Domusnovas JSE, la squadra di calcio allenata dall’ex sindaco Massimo Ventura pronta a disputare il campionato di Seconda Categoria.