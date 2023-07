L’impianto ospiterà 25.200 spettatori Due anni di cantieri 

Il progetto per il nuovo Sant’Elia, che sorgerà appunto a Sant’Elia (per la Regione non era scontato), riguarda un impianto in grado di accogliere 25.200 spettatori, che nel caso di “grandi eventi” potranno diventare trentunomila. Costerà 157 milioni di euro, che con l’Iva raggiungeranno i duecento milioni: la Regione ne ha già stanziati cinquanta in Finanziaria, ma li lascia fermi perché al Comune chiede prima un’area dove realizzare il nuovo ospedale voluto da Christian Solinas. I dieci milioni del Comune sono già disponibili, e se Cagliari ospiterà gli Europei si farà affidamento anche su fondi statali, come sempre accade per le grandi competizioni internazionali.

Il nuovo Sant’Elia, di cui non si è posata nemmeno la prima pietra, è in fase di realizzazione teorica da otto anni. Una conferenza dei servizi si è svolta il 3 luglio, la seconda sarà in settembre. È prevista la realizzazione del nuovo impianto in circa due anni. L’impianto sportivo prevede un hotel di lusso con 122 camere e centro congressi e un centro benessere aperto ai cagliaritani: il primo di Accor, il secondo di Snow group. La maggior parte delle stanze avrà la vista sul mare o sul campo da calcio, sul tetto un bar e un ristorante con piscina.

