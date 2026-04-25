L’impianto di via delle Ginestre riapre alle società sportive. Tutto risolto dopo la chiusura immediata disposta dal sindaco di Selargius, Gigi Concu, con tanto di ordinanza che imponeva lo stop a partite e allenamenti a seguito di gravi criticità rilevate durante un sopralluogo della commissione consiliare Sport e Cultura.

Nel documento si parlava di controsoffitti degli spogliatoi in parte distrutti, disordine “e evidenti criticità sotto l’aspetto igienico-sanitario”. Problemi risolti dopo la manutenzione da parte delle società sportive che usano l’impianto comunale di San Lussorio in concessione, il Selargius, e la Futura calcio. Venerdì il sindaco ha firmato una nuova ordinanza che revoca la chiusura di campo da calcio e spogliatoi di via delle Ginestre: «Le società sportive hanno provveduto a eseguire interventi manutentivi finalizzati al ripristino delle condizioni di fruibilità della struttura», viene spiegato nella nuova ordinanza, «tali interventi, sebbene non ancora completamente ultimati, hanno consentito il miglioramento sostanziale delle condizioni dell’impianto». Da qui la decisione di riaprire l’impianto sportivo, «subordinatamente al rispetto delle prescrizioni disposte dall’ufficio competente». (f. l.)

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