L’impianto (attivo) più vecchio ha 156 anni  

Il primo acquedotto è nato nel 1861, a San Vincenzo, e si trova in una galleria lunga quasi 400 metri che comincia sotto i Giardini Pubblici e sbuca al Palazzo delle Scienza. L’idea all’epoca era quella di raccogliere le acque rio Corongiu (Sinnai) e convogliarle verso Cagliari. I lavori furono eseguiti dai condannati ai lavori di una colonia penale inglese e durarono appena cinque anni. Il sistema entrò in funzione il 3 marzo 1867, costituito essenzialmente da un lago artificiale, ottenuto mediante lo sbarramento del rio Bauvilixi (località Corongiu), da un piccolo impianto di filtrazione, da una condotta in ghisa (che è in parte ancora in esercizio) e dal primo nucleo di serbatoi di San Vincenzo. Dalla diga di Corongiu la condotta approvvigionava sia i serbatoi bassi che i medi, poi con l’aumentare dei consumi fu necessario fare ricorso a una pompa a vapore che aspirando l’acqua dalle vasche basse approvvigionava i serbatoi medi e gli alti.

Già dai primi del 1900, con l’aumentare delle esigenze e della popolazione, il sistema risultò comunque insufficiente dando inizio alle opere di implementazione nel corso del secolo scorso hanno portato l’acquedotto cittadino alla conformazione attuale (alta, medio, bassa).

