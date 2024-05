L’impegno di Schlein: «Col Pd in Europa più tutela per le Isole» 

Più fondi per la sanità pubblica che deve «essere in grado di curare a prescindere dal portafoglio», la garanzia di un lavoro dignitoso e l’istituzione del salario minimo in Italia, «unico Paese europeo in cui i salari sono diminuiti dal 1990». Insomma: «Un’Europa più sociale che deve restare un progetto per la pace e non un’economia di guerra». Sono i temi portati da Elly Schlein nella 104esima tappa del suo tour elettorale in vista delle Europee che ieri ha toccato Cagliari, Oristano e Portoscuso. Ma siamo in Sardegna e le variazioni sul tema sono inevitabili. È chiaro, ha detto infatti la segretaria del Pd appena sbarcata a Elmas, che «servono politiche su misura di chi vive nelle Isole». In particolare, è necessario «portare con maggiore attenzione i temi dell’insularità in Europa: questo è l’impegno che prendiamo con i nostri candidati». Ad esempio, «in Senato abbiamo presentato emendamenti al Dl Coesione che vanno in questa direzione, cioè quella di rafforzare il fondo per gli svantaggi dell’insularità». Detto questo, «una delle nostre grandi battaglie è denunciare l’inerzia del governo regionale precedente sul fronte della continuità territoriale aerea, una questione che va affrontata soprattutto a Bruxelles spiegando la situazione che i sardi si trovano ad affrontare ogni volta che si vogliono spostare verso l’Isola e verso il Continente».

La polemica

Mai l’avesse detto. «È stato il Pd a falciare la continuità territoriale per la Sardegna», ha replicato a stretto giro il deputato di Forza Italia Ugo Cappellacci, «Prima Renzi e Pigliaru hanno cancellato la continuità per Verona, Napoli, Bologna e Torino, poi non hanno neanche saputo replicare la continuità con la tariffa unica varata da noi nel 2013». L’ex assessore ai Trasporti Antonio Moro ha ricordato invece che «nel corso del suo mandato da eurodeputata Schlein niente ha fatto per il diritto alla mobilità dei sardi».

Un passaggio della segretaria anche sull’assalto eolico ai danni dell’Isola: «Chiaramente abbiamo da fare una conversione ecologica, la Giunta di Alessandra Todde sta provando a dare la programmazione regionale mancata nei cinque anni di governo della destra, essenziale per evitare la speculazione e non certo per fermare il progresso dell'energia pulita e rinnovabile, che potrà far risparmiare in bolletta sia le famiglie sia le imprese».

In piazza

Schlein ha chiuso il tour in piazza Garibaldi a Cagliari, davanti a oltre cinquecento persone, presenti il candidato sindaco Massimo Zedda (Progressisti), e i due candidati Dem alle Europee, Antonio Nicita e Angela Quaquero. La segretaria ha parlato per una ventina di minuti, in parte dedicati alla sfida a distanza con Giorgia Meloni. «La premier è andata a Madrid e, circondata da nazionalisti nostalgici del franchismo, ha detto che la sinistra cancella l’identità. Io invece voglio dire che in questo anno e mezzo che lei è al governo, sta contribuendo a cancellare la libertà delle persone, perché se hai un salario da fame e non ti riesci a curare, non sei pienamente libero». Quanto alle donne, «è incredibile che l'unica cosa concreta che Meloni abbia fatto sulla sanità pubblica è stata far entrare gli anti-abortisti nei consultori per fare pressioni violente sulle donne e le ragazze che vogliono scegliere l'interruzione volontaria di gravidanza». Del resto, ha concluso, «c'è una bella differenza tra una leadership femminile e una leadership femminista».

