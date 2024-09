L’impegno di Aeroitalia: «Tariffe agevolate anche per gli emigrati»  

Finalmente in vendita. Dopo giorni di attesa i biglietti dei collegamenti tra l’Isola e gli scali di Roma e Milano sono stati inseriti nei sistemi di prenotazione di Aeroitalia, che gestirà la continuità territoriale a Cagliari (dal 27 ottobre sostituirà Ita Airways) e a Olbia.

Le novità

La compagnia si prepara all’esordio nell’aeroporto più importante dell’Isola e annuncia una novità sul sistema tariffario: «Applicheremo ai nativi sardi le stesse condizioni che riserviamo ai residenti, dovranno solo dimostrare di essere iscritti alle associazioni degli emigrati. Questa estensione dei beneficiari dei prezzi agevolati è già attiva a Olbia e Alghero, ora le stesse condizioni saranno garantite anche a Cagliari», ha detto ieri l’amministratore delegato Gaetano Intrieri ai microfoni di Radiolina durante la trasmissione “La Strambata”.

La compagnia potrebbe anche presentare un’offerta per lo scalo di Alghero, che da fine ottobre rischia di rimanere senza continuità territoriale. Il primo bando della Regione è andato deserto, il secondo scadrà tra un mese. Il problema principale per Aeroitalia è rappresentato dagli alti costi di gestione della base: «Il rifornimento di carburante è più caro rispetto a tutti gli altri scali in cui operiamo. Stiamo discutendo con il gestore dell’aeroporto e con l’azienda che fornisce questo servizio per trovare un punto d’incontro», ha detto Intrieri, che ha anche annunciato l’aggiunta di collegamenti pomeridiani (attualmente mancanti) sulla linea Cagliari-Roma.

Il futuro

Nel frattempo resta alta l’attenzione sui collegamenti aerei e sulle tariffe fuori controllo. «Bisogna ripristinare la continuità per le rotte minori, rilanciare quella per Roma e Milano con la tariffa unica sul modello varato dalla mia Giunta nel 2013», propone Ugo Cappellacci, deputato di Forza Italia. «Con la tariffa unica per Roma e Milano, unita al tetto massimo alle tariffe, avevamo messo al riparo i viaggiatori da oscillazioni dei prezzi incompatibili con il diritto alla mobilità dei sardi e con le esigenze delle imprese di superare il divario insulare».

Il sistema venne però abbandonato nel 2015 sotto la Giunta Pigliaru, per non essere mai più ripristinato.

Intanto ieri l’assessora regionale ai Trasporti Barbara Manca ha avviato i colloqui con il ministero delle Infrastrutture per pianificare i prossimi dossier: dalla continuità territoriale aerea e marittima al trasporto ferroviario.

I temi

«L’intento è quello di avviare un percorso con il ministero dei Trasporti che si traduca in un rapporto di collaborazione continua e proficua per affrontare e superare le diverse criticità che in qualche modo complicano la mobilità dei cittadini e delle imprese sarde», ha spiegato l’assessora. In un altro incontro, in programma la settimana prossima, si entrerà nel merito della continuità territoriale aerea «con un affondo sul trasporto delle merci e sul trasporto pubblico locale su gomma». È stato anche programmato ai primi di ottobre un vertice di condivisione dello studio fattibilità sulle alternative alla linea Abbasanta-Nuoro a scartamento ordinario, realizzato da Rfi. «Un passo necessario per individuare e valutare le ipotesi di sviluppo», spiega Barbara Manca.

