Limoni, libri di ricette e cestini: prende piede il regalo solidale  

Esporre all’esterno di case e attività quello che non si usa più per dare modo di prenderlo a chi ne ha bisogno.

È la singolare iniziativa di alcuni commercianti e cittadini del centro che da qualche tempo hanno preso l’abitudine di mettere sull’uscio delle loro attività o delle loro case, prodotti o oggetti da regalare in modo che chi li vuole può tranquillamente andare a prendere.

Si è cominciato ad esempio con i limoni: nel periodo di massima produzione chi ne aveva in esubero li metteva a disposizione di chi voleva prenderli. Poi è toccato ai libri, cestini, riviste e così via. Una delle più attive è sicuramente Mary Porta del negozio di articoli da regalo L’Elfo: «Mi è sembrata una bellissima iniziativa» spiega la commerciante, «tante volte ci troviamo ad avere delle cose in esubero o delle cose che sebbene nuove non usiamo più, così ho deciso di metterle a disposizione di chi le vuole qui fuori dal negozio».

Non c’è nemmeno bisogno di chiedere: si arriva e si prende ciò che si vuole, «qualche tempo fa ho dato dei limoni» dice ancora Porta, «poi dei cestini e negli ultimi giorni dei libri di ricette. In poco tempo sono stati presi tutti ed è stata una soddisfazione perché si vede che sono piaciuti».Qualche tempo fa invece una pasticceria del centro aveva sistemato fuori dal locale, al momento della chiusura, dolci e paste per i poveri.

RIPRODUZIONE RISERVATA