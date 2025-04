L’immensa arte di Joan Miró arriva sabato a Ulassai e dialogherà con Maria Lai 

«Sono le cose più semplici a darmi delle idee. Un piatto in cui il contadino mangia la sua minestra, l’amo molto più dei piatti ridicolmente preziosi dei ricchi», disse Joan Miró (Barcellona 1893 – Palma di Maiorca 1983). E adesso, dal 12 aprile e fino al 29 giugno 2025, godiamoci noi la vertigine pittorica, ma anche delle idee, del sommo surrealista, che viene a dialogare con la somma Maria dell’arte in Sardegna, nella mostra “Miró incontra Maria Lai. Il fascino della sorpresa”, curata da Lola Durán Úcar e Marco Peri e allestita nel restaurato Camuc e nella Stazione dell’Arte di Ulassai.

Pnrr

Il comune ogliastrino grazie all’aggiudicazione del bando Piano Borghi, ha avuto una cospicua somma di milioni dal Pnrr. Ecco perché può permettersi di portare (col supporto organizzativo di Arthemisia) oltre 70 opere, fra grafiche, dipinti, libri, arazzi e pezzi unici della Fundació de Arte Serra di Palma di Mallorca e metterli a dialogare con le opere tessili, i libri d’artista e i disegni del grande lascito di Maria Lai alla sua comunità, conservati nella Stazione dell’Arte.

Lunghezza d’onda

No, non si sono mai incontrati, i due artisti. Ma certo hanno volato su alte lunghezze d’onde, quelle della poesia, dell’arte, della manualità artistica, entrambi hanno creato anche con la creta, entrambi hanno cucito: perché dare i punti, mettere assieme lembi, è narrare, rammendare, in un gesto antico quanto l’umanità, che adesso appare definitivamente smarrito, come distrutto è stato l’11 settembre 2001 il grande arazzo di Miró al World Trade Center. In collegamento dal suo studio di Saragozza, durante la conferenza stampa di ieri, a Cagliari, Lola Durán Úcar, storica dell’arte, curatrice e critica, ha delineato tre punti di contatto fondanti e comuni fra i due artisti. Il legame con la natura e le isole del Mediterraneo è il primo. Entrambi hanno respirato quell’aria, hanno vissuto in quelle luci, transustanziate in colore in opere certamente diverse, come linguaggi, ma assimilabili per le segrete vie della poesia, che è il secondo denominatore.

Miró diceva «Non faccio distinzione fra pittura e poesia», inebriato dalla cerchia dei poeti dadaisti di Parigi, in cui l’artista si stabilisce nel 1920, entrando in contatto con Picasso e Breton e tutto il côté artistico riunito a Montparnasse. Arriva la flebile voce di Maria a ripetere le parole sulla fruizione della poesia del suo insegnante e mentore Salvatore Cambosu: «Non importa se non capisci, segui il ritmo». Lezioni di postura sull’arte, oltre che sulla vita: appunto, da una parte il piatto del contadino che mangia la minestra, dall’altra “l’arte che viene giù ondeggiando come un fiocco di neve”. Sensibilità affini, nutrite da una manualità affascinata e stimolata dal fare artigiano, quello delle tessitrici, quello dei ceramisti: «Un pezzo di filo può scatenare un mondo», ha detto Lola Durán Úcar, citando Miró, per esemplificare la terza comunanza con Lai, ovvero la passione per la tessitura, per gli arazzi. E di “spirituali coincidenze” ha parlato anche il curatore e storico dell’arte Peri, che ripone attese proprio sulla capacità di stabilire assonanze da parte del pubblico, anche grazie a un immancabile percorso immersivo. Ancora, sulla grande opportunità di visioni, hanno insistito la vicepresidente della Fondazione Stazione dell’Arte, Floriana Piras, e il vicesindaco di Ulassai, Luigi Deidda. Le scuole saranno coinvolte in visite guidate e laboratori, così come già avvenuto nella precedente mostra, che ha visto in dialogo Maria Lai e Carolina Melis. Bambini, dalle materne in poi, perché, come diceva Maria, «nell’arte si comincia a capire proprio quando non si capisce».

