L’immagine di San Salvatore disegnata dagli studenti  

Sulle magliette della festa e sui “ricordini” questa volta ci sarà la firma dei giovani, il futuro della tradizione. Il comitato che organizza i festeggiamenti civili in onore di San Salvatore ha deciso di coinvolgere anche le scuole elementari e medie di Cabras e Solanas. Alcuni mesi fa ai ragazzi era stato stato chiesto di realizzare disegni che rappresentassero il santo dei cabraresi, che il primo fine settimana di settembre viene trasportato dagli Scalzi da Cabras all’antico villaggio del Sinis. Fra i vari lavori creati dagli studenti, si doveva scegliere quello da riprodurre per realizzare le magliette da vendere per i festeggiamenti e un altro da utilizzare per la realizzazione dei ricordini che tradizionalmente saranno distribuiti ad agosto in tutte le abitazioni del paese. «Dopo mesi di attesa abbiamo i nomi dei due vincitori - commenta Simone Pisci, presidente del Comitato di San Salvatore 2025 - Christian Pinna ha realizzato il disegno per le magliette, Francesco D'Amico invece quello per i ricordini. Ringraziamo per la collaborazione l'associazione Is Curridoris di San Salvatore che, in occasione dei festeggiamenti di Santa Maria Assunta, esporrà tutti i disegni creati dagli alunni. Siamo soddisfatti di questo progetto che ha aperto le porte a un'iniziativa più ampia, portando nelle scuole lo studio e la scoperta di questa bellissima tradizione».

