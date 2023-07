Limiti e divieti nelle principali città italiane 

La movida dà grattacapi in tutta l’Italia. Si va verso il rinnovo dell’ordinanza del Comune di Milano, in vigore fino a lunedì, che ha individuato undici zone in cui sono stati stabiliti divieti legati all’abuso di alcool. In particolare, dalle 22 alle 5 nessuno - neppure nei distributori automatici - può vendere alcolici. Si può acquistare un alcolico in bicchiere di carta o di plastica purché spillato alla spina. Si può consumare alcool nei locali.

A Torino, le regole sono state stabilite con largo anticipo. Una delibera è sull’inquinamento acustico (quindi, sul chiasso che non consente di dormire, un’altra contiene le regole generali, ma anche in questo caso nel mirino ci sono i rumori. Insomma, gli amministratori torinesi non vogliono rovinare la vita dei giovani (e gli affari per i titolari dei locali) durante la notte, ma nemmeno impedire il riposo. Chiunque venda un alcolico per il consumo immediato a Torino, quest’estate, deve farlo in bicchieri di carta con l’indicazione del locale in cui la bevanda è stata acquistata. Peraltro, nel capoluogo piemontese sono stati installati alcuni fonometri, cioè misuratori del rumore, ed è sul tavolo, se la situazione lo richiederà, la possibilità di stabilire orari diversificati per i locali notturni a seconda della tipologia e della zona in cui si trovano. In altre zone, in via sperimentale, c’è il contapersone.

A Roma l’ordinanza del sindaco è in vigore fino al 15 ottobre. I divieti riguardano l’attività dei minimarket il venerdì, il sabato e la domenica e si riferiscono alla vendita degli alcolici. Le limitazioni sono in vigore in sei diversi Municipi ed è compresa anche Ostia.

