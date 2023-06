Non si accontentano dell’inizio dei lavori per la messa in sicurezza e dei nuovi limiti di velocità. «I nostri figli hanno perso la vita sulla Provinciale 2. Non li rivedremo più», dicono Rita Quieti e Aurora Scano, madri di due ragazzi morti in uno dei tanti incidenti accaduti sulla Carbonia-Villamassargia. Nei giorni scorsi sono iniziati i lavori per rifare l’asfalto e per la nuova segnaletica, ma i pericoli restano e in tanti chiedono l’installazione di autovelox fissi.

