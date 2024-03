Limite alle visite private, rischio caos 

Nonostante la grande domanda di cure da parte dei pazienti sardi, nonostante il fatto che la libertà di scelta di andare in una struttura o un’altra dovrebbe essere un diritto sacrosanto del cittadino, nonostante le liste d’attesa sempre lunghissime nel pubblico, la quantità di prestazioni di specialistica ambulatoriale decisa dalla Regione per il privato convenzionato resta sempre la stessa.

Gli stanziamenti

Le cifre sono fissate in una delle numerose delibere “last minute” adottate dalla Giunta uscente due giorni prima delle elezioni: per tutte le attività diagnostiche e terapeutiche – cioè, ad esempio, da una visita cardiologica, a una radiografia, alla dialisi, a un esame del sangue – il tetto di spesa complessivo per i rimborsi ai privati accreditati (che, ricordiamo, nell’Isola garantiscono oltre il 60% del volume totale e durante il Covid hanno praticamente lavorato in esclusiva) è di 63,7 milioni di euro all’anno dal 2024 al 2026. Uno stanziamento leggermente più alto di quello del triennio precedente (62,5 milioni all’anno dal 2021 al 2023), sempre molto esiguo rispetto all’enorme richiesta dei cittadini. Significa che a un certo momento di ogni mese, quando il budget si esaurisce, al paziente viene richiesto il pagamento per intero della prestazione.

La protesta

La protesta arriva dai professionisti che si sentono ovviamente parte integrante del sistema sanitario. «Tra le numerose delibere approvate dal governo regionale uscente a 48 ore dal voto, una in particolare ci ha fatto capire quanto vengano tenute in poco conto le esigenze di sanità dei pazienti sardi», sottolinea Enrico Tinti, presidente di Federlab. «La delibera 5/43 del 23 febbraio scorso infatti decide i volumi di prestazioni per il triennio 2024-26 – decisione che spetterebbe alla nuova Giunta – e di fatto lascia immutate le prestazioni rispetto agli anni precedenti, ferme ormai da oltre 10 anni, nonostante la volontà palesata dall’Ares e dal Governo centrale di incrementare la spesa per la specialistica ambulatoriale, nella speranza di avvicinarsi al soddisfacimento del fabbisogno della popolazione».

Prosegue la nota di Federlab: «La distribuzione dei volumi di queste prestazioni, inoltre, continua a violare i princìpi per cui già diverse volte l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha redarguito la Regione, poiché impedisce ai pazienti di poter scegliere la struttura alla quale rivolgersi, se non ovviamente a proprie spese». Inoltre, «tutto questo comporterà certamente un allungamento delle liste di attesa e un aumento della mobilità intra e interregionale dei pazienti che dovranno sostenere ulteriori spese a proprio carico per i controlli diagnostici». L’auspicio è che la Giunta che si insedierà a breve «possa porre rimedio anche a questo sopruso».

Il fabbisogno

Interviene Roberto Cogoni, proprietario di un laboratorio in centro a Cagliari: «Il dramma è che con questo stanziamento, sempre lo stesso da un decennio, non si tiene nella minima considerazione il reale fabbisogno di prestazioni da parte dei cittadini. Così, noi siamo costretti a un certo punto a mandare via il paziente o a farlo pagare. Noi privati accreditati eroghiamo il 60% delle prestazioni pubbliche, e questo servizio – spesso garantito con macchinari migliori e più moderni di quelli degli ospedali – viene effettuato con appena il 2,5% della spesa sanitaria della Sardegna. Nelle altre regioni italiane lo stanziamento è circa il doppio». (cr. co.)

