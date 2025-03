«Limite a 30 o 40 chilometri all’ora?» 

Il limite di velocità è di 30 chilometri all’ora o di 40? É un mistero. L’ordinanza dell’Anas emessa lo scorso ottobre e prorogata sino a fine maggio stabilisce la velocità massima di 40 chilometri orari nel tratto della vecchia Orientale tra il chilometro 16,360 e il chilometro 51,810. Lungo strada la segnaletica verticale indica invece in 30 chilometri orari, il limite massimo di percorrenza.

Il sindaco

Il sindaco di Burcei Simone Monni parla di incomprensibile mistero. Dice di essersi rivolto più volte all’Anas senza ottenere risposta. Nei giorni scorsi l'Anas ha firmato una proroga di questa ordinanza, diffusa nell’ottobre scorso, facendo slittarne la validità sino al 31 maggio in vista del rifacimento della segnaletica lungo il tragitto contestato. Nei tratti della carreggiata interessati dai lavori programmati, saranno vietati i sorpassi di autoveicoli ed è imposto anche il limite di velocità di 40 chilometri orari.

«Qui non si capisce più nulla – dice il sindaco di Burcei Simone Monni -. Nell'ordinanza del 2024 si annuncia l'avvio dei lavori per la segnaletica stradale imponendo il limite di velocità a 40 chilometri orari, come del resto ribadito in questa seconda ordinanza. Fatto è che i lavori non sono stati ancora eseguiti, se non in qualche tratto, e a sorpresa a dicembre 2024 sono anche spuntati i cartelli con il limite di 30 chilometri orari, invece dei 40 stabiliti nell'ordinanza. Più volte abbiamo chiesto spiegazioni ad Anas: c’è stato un errore, oppure nel frattempo sono spuntate altre ordinanze a noi comunque non pervenute? Non ci risulta. L’Anas non ha mai risposto neppure alle nostre sollecitazioni di chiarimento. Percorrere questa strada a 30 o a 40 all’ora non cambia molto. Se non il rischio di subire anche multe che a questo punto avrebbero il sapore della beffa. Chiedo solo di sapere come e perché siano spuntati i cartelli con limite 30 chilometri orari. Chiedo l’eliminazione dei cartelli indicanti i trenta chilometri orari, un limite che non trova alcun riscontro nella stessa vostra ordinanza».

Intanto il “Comitato per la strada” ha deciso di organizzare una marcia in auto dal bivio di Burcei a Gannì. «La faremo ad aprile – hanno detto Vittorio Monni e Salvatore Malloru - percorrendo la Statale a 30 km orari per far capire a tutti i disagi cui siamo costretti tutti giorni».

