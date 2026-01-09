Limitazioni al traffico per i cantieri in 3 strade 

Intervento per la sicurezza e il decoro urbano a Guspini, con il rifacimento parziale della sede stradale in alcune vie. Per questo motivo, tra il 12 e il 26 gennaio la circolazione lungo le vie Melis, Nuoro e Nivola, limitatamente ai tratti interessati dagli interventi (segnalati con cartelli), è modificata per consentire i lavori di ripristino del manto stradale programmati.

Le modifiche alla viabilità, con divieti di sosta, chiusure temporanee e sensi unici alternati, sono necessarie per garantire la sicurezza dei cittadini e delle maestranze impegnate nei lavori. Le variazioni alla circolazione sono in vigore limitatamente alle ore di esecuzione degli interventi: al termine di ogni giornata lavorativa, la ditta provvederà alla chiusura degli scavi, alla rimozione della terra e alla messa in sicurezza del cantiere riaprendo il piano stradale, dunque rendendolo nuovamente transitabile per veicoli e pedoni.

Marcello Serru, assessore ai Lavori pubblici, spiega che «si tratta di lavori di ripristino del manto bituminoso a seguito di scavi per servizi: facciamo il possibile affinché ci siano buone condizioni di percorrenza delle strade». Serru annuncia infine che «presto saranno effettuati nuovi lavori di bitumatura a piena sezione in alcune strade, già appaltati dall’ufficio opere pubbliche».

