VaiOnline
Guspini.
10 gennaio 2026 alle 00:11

Limitazioni al traffico per i cantieri in 3 strade 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Intervento per la sicurezza e il decoro urbano a Guspini, con il rifacimento parziale della sede stradale in alcune vie. Per questo motivo, tra il 12 e il 26 gennaio la circolazione lungo le vie Melis, Nuoro e Nivola, limitatamente ai tratti interessati dagli interventi (segnalati con cartelli), è modificata per consentire i lavori di ripristino del manto stradale programmati.

Le modifiche alla viabilità, con divieti di sosta, chiusure temporanee e sensi unici alternati, sono necessarie per garantire la sicurezza dei cittadini e delle maestranze impegnate nei lavori. Le variazioni alla circolazione sono in vigore limitatamente alle ore di esecuzione degli interventi: al termine di ogni giornata lavorativa, la ditta provvederà alla chiusura degli scavi, alla rimozione della terra e alla messa in sicurezza del cantiere riaprendo il piano stradale, dunque rendendolo nuovamente transitabile per veicoli e pedoni.

Marcello Serru, assessore ai Lavori pubblici, spiega che «si tratta di lavori di ripristino del manto bituminoso a seguito di scavi per servizi: facciamo il possibile affinché ci siano buone condizioni di percorrenza delle strade». Serru annuncia infine che «presto saranno effettuati nuovi lavori di bitumatura a piena sezione in alcune strade, già appaltati dall’ufficio opere pubbliche».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Orecchioni (Aou Cagliari): «Situazione catastrofica che si aggrava ogni giorno». Massazza (Asl 8): «Sistema in default»

Pronto soccorso e medici di base, la sanità è in tilt

Al Policlinico e al Santissima Trinità decine di pazienti in attesa di ricovero  
Cristina Cossu
Allevamento

Dermatite bovina sconfitta, ora si riparte

Stop alle restrizioni. Le associazioni: «Riconquistiamo il mercato, la Francia è ko» 
Riccardo Spignesi
Il caso

Il paese dei centenari non riesce più a trattenere i giovani

A Teulada non si arresta l’emorragia di residenti nella fascia 0-44 anni 
Luigi Almiento
La guida

Neve, piccoli consigli per una gita sui monti

Parcheggi, ristoranti e hotel: Fonni e Desulo attendono i turisti per un weekend da tutto esaurito 
Simone Loi
Venezia

Barman ucciso, la pista del video hot

Cinque giorni prima di sparargli il vigile gli scrisse: «Ti darò la caccia» 
Italian Prime Minister Giorgia Meloni attends the end-of-year press conference in Rome, Italy, 09 January 2026. ANSA/ETTORE FERRARI
Italian Prime Minister Giorgia Meloni attends the end-of-year press conference in Rome, Italy, 09 January 2026. ANSA/ETTORE FERRARI
La conferenza stampa

Meloni: «Spesso dalle toghe problemi sulla sicurezza»

La premier a tutto campo: con Mattarella non sono sempre d’accordo ma i rapporti restano ottimi 
Crans-Montana

Fermato il titolare del bar della strage

La moglie in lacrime: «Chiedo scusa» Mattarella a Martigny omaggia le vittime 