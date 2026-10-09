L’imbattuto Iglesias sta ingranando e contro il Tortolì può puntare in alto 

Dopo un inizio di campionato un po’ stentato (tre pareggi, con due 0-0 nelle prime due giornate) l’Iglesias sembra iniziare a ingranare. L’1-2 in trasferta di sabato scorso (doppietta di Capellino) contro il lanciatissimo Alghero lo certifica e anche i risultati in Coppa Italia (rossoblù favoriti per l’approdo in semifinale, dopo l’1-0 dell’andata dei quarti con la Villacidrese di mercoledì) appaiono confortanti. Domani, alle 16, contro il Tortolì può avvicinare ulteriormente le zone alte della classifica.

Lo scotto di un probabile rodaggio a inizio stagione era comunque da mettere in conto, vista la completa rivoluzione nell’organico: sono solo cinque i giocatori rimasti dalla scorsa stagione, escludendo i giovani, più l’arrivo del nuovo allenatore Daniele Porcu. Sta cercando i giusti assetti (proposto il 4-3-3 nella gara di coppa di mercoledì) e le soluzioni migliori, ma secondo l’attaccante argentino Nicolas Capellino (uno tra i pochi confermati) è sulla buona strada: «Siamo in crescita», dice, «ci sono tanti ragazzi nuovi e abbiamo bisogno di trovare la giusta amalgama. Ma il tecnico sta lavorando bene e ha a disposizione un’ottima rosa».

Tra gli avversari più temibili Capellino indica l’Alghero ma anche il Santa Teresa Gallura («squadra molto fisica») e l’Ilvamaddalena. «Noi giochiamo bene», aggiunge, «ma dobbiamo sicuramente migliorare in fase realizzativa. Il mio impiego? Reputo di poter essere utile con qualunque minutaggio, sia giocando 90 minuti che uno spezzone di partita».

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