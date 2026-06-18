“Limbas chi currint” Il rap in lingua sarda è orgoglio e identità 

Per il primo festival del rap in lingua sarda un convegno e un concerto con alcuni degli artisti più rappresentativi del panorama isolano: Balentia, Futta, Giocca, Lord J, Malam, Menhir, Randagiu Sardu, RD Stranos Elementos, Sa Razza e Su Dotori. Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta promuovono, infatti, una giornata dedicata al rap in lingua sarda, con un convegno mattutino e un grande live serale in piazza Università.

“Limbas chi currint” è il titolo del primo festival del rap in lingua sarda, in programma sabato. L’appuntamento si propone di valorizzare la lingua e l’identità dell'isola attraverso una delle forme espressive più contemporanee e vicine alle nuove generazioni e con ospiti alcuni tra gli artisti più popolari e importanti del genere.

La tavola rotonda

Al mattino, alle 10, nella Biblioteca Universitaria in piazza Fiume, si terrà un convegno dedicato al ruolo della musica rap come strumento di sostegno e diffusione del sardo. Parteciperanno istituzioni, studiosi, giornalisti e artisti della scena musicale isolana, che porteranno testimonianze, esperienze e riflessioni sul rapporto tra musica e territorio. Dopo i saluti istituzionali, interverranno Giacomo Serreli, giornalista esperto di musica, Antonello Pellegrino, direttore del Servizio lingua e cultura sarda, editoria e informazione dell’Assessorato regionale della pubblica istruzione,beni culturali, spettacolo,informazione e sport , Sara Federico e Andrea Milia, ricercatori in ambito storico-musicologico. I lavori saranno coordinati dal giornalista Paolo Ardovino.

Dal vivo

La giornata proseguirà nel cuore della città con il concerto in piazza Università, a partire dalle 18. Saliranno sul palco alcuni tra i più rappresentativi artisti del panorama rap sardo: Balentia, Futta, Giocca, Lord J, Malam, Menhir, Randagiu Sardu, RD Stranos Elementos, Sa Razza e Su Dotori. La lingua, d’altronde, è un organismo vivente e in continua evoluzione.

«Un’opera straordinaria»

«Le parole nascono, muoiono, acquistano nuovi significati. Vale anche per le lingue identitarie, che hanno bisogno di appropriarsi di spazi riservati al loro uso quotidiano per sopravvivere e per essere tramandate nel loro continuo mutare, capaci di adeguarsi a forme e contenuti comunicativi sempre nuovi», commenta il sindaco di Sassari, Giuseppe Masia. «Per questo chi interpreta le forme più contemporanee del linguaggio, specie di quello musicale, ma lo fa senza rinunciare all’uso delle diverse varianti della nostra lingua identitaria, compie un’opera straordinaria, che da un lato rappresenta la più solida forma di tutela e conservazione di uno dei caratteri più importanti della nostra cultura, che è la lingua, e dall’altro permette alla musica in sardo di evolvere nel lessico, nel suono, nel messaggio e nel pubblico, mostrando una contemporaneità che ne conferma la vitalità».

«Ritmo e parola»

«L’iniziativa nasce con l’obiettivo di celebrare non soltanto un genere musicale, ma una cultura e un’identità che continuano a evolversi», spiega Leonardo Marras, presidente della Fondazione Maria Carta. «La lingua sarda, nelle sue varianti, rappresenta uno dei beni culturali più preziosi dell’isola e, come ogni patrimonio vivo, necessita di essere parlata, cantata e reinterpretata nel presente. In questo contesto il rap diventa uno strumento di espressione potente e autentico: ritmo e parola si uniscono per raccontare esperienze, territori e vissuti. Come recita una frase simbolo di questa cultura, il rap è ciò che canti e ciò che vivi».

La forza

Gli artisti coinvolti nel festival hanno scelto di esprimersi in lingua sarda trasformando in musica le esperienze quotidiane, le difficoltà, le contraddizioni, ma anche la bellezza e l’orgoglio dell’Isola. Nei loro testi trovano spazio denuncia sociale, appartenenza, ironia e speranza, dando voce a una realtà profondamente radicata nel territorio. Per questo motivo sono stati scelti come ambasciatori di questo primo appuntamento.

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