L’imbarazzo di Giorgia Meloni ma Zelensky non si tocca 

Roma. Italia, Stati Uniti e i partner europei e occidentali. Giorgia Meloni delinea il perimetro in cui secondo lei bisogna collaborare «per una pace duratura in Europa, che necessita di garanzie di sicurezza reali ed efficaci per l’Ucraina». Sono parole limate con attenzione quelle della nota di Palazzo Chigi sul contenuto della telefonata con il primo ministro canadese Justin Trudeau. Un colloquio in cui la premier ha ricordato «come siano stati il sostegno occidentale insieme al coraggio e alla fermezza ucraina a precostituire le condizioni che rendono possibile parlare oggi di un’ipotesi di accordo». Meloni lunedì (la giornata in cui Emmanuel Macron è atteso alla Casa Bianca) non sarà a Kiev, con i vertici dell’Ue, nella missione per il terzo anniversario del conflitto, a cui parteciperà anche il premier spagnolo Pedro Sanchez. Il motivo è il medesimo che non le consentirà di partecipare nelle stesse ore al summit in videoconferenza del G7 convocato dalla Presidenza canadese. Ossia, come ha spiegato a Trudeau, e come riferisce Palazzo Chigi, «la colazione da lei offerta allo sceicco Mohammed bin Zayed» e l’intervento «al Business Forum italo-emiratino, nell’ambito della visita di Stato in Italia del presidente degli Emirati Arabi Uniti, da tempo programmata».

A rappresentare il governo ci sarà il ministro degli Esteri Antonio Tajani, che assieme all’altro vicepremier, Matteo Salvini, ieri ha avuto una riunione con Meloni. Un appuntamento focalizzato sul nodo delle concessioni balneari, dopo che il Tar della Liguria ha bocciato la riforma. Si è parlato pure della crisi ucraina. Non si è andati troppo in profondità, ma un punto fermo per il governo, a quanto filtra, deve essere il riconoscimento di Volodymyr Zelensky. Gli attacchi di Trump contro di lui e contro gli europei avrebbero generato un certo disorientamento a Palazzo Chigi. Il piano di Meloni di diventare ponte fra Bruxelles e Washington rischia di risentire di questa situazione. Meloni ha evitato commenti pubblici sugli affondi di Trump. Salvini sostiene l’iniziativa del presidente americano. E Tajani ha riconosciuto che «le parole della nuova amministrazione Usa sono sempre forti», e «c’è qualche crepa nel rapporto tra Trump e Zelensky». Ma «è nel nostro interesse - ha aggiunto - che si arrivi alla pace».

