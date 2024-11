L’imbarazzo della scelta nel cuore del campo 

Cerco un centro di gravità. Permanente. Il doppio mediano ha permesso alla squadra di avere un suo equilibrio e di girare meglio, come ha ammesso Adopo, uno dei punti fermi lì nel mezzo, in una recente intervista a L’Unione Sarda. In un mix perfetto tra quantità e qualità. Sulla prima il francese è una garanzia. Torna a disposizione dopo la squalifica, tra l’altro, e - difficilmente - l’allenatore ne farà a meno, per quanto la prova di Deiola contro il Milan creerà - inevitabilmente - un minimo di imbarazzo nell’allenatore del Cagliari al momento della scelta. Idem per il posto col più alto tasso tecnico. Perché se Makoumbou è diventato fondamentale e di nuovo intoccabile come ai tempi di Ranieri, lasciar fuori Marin dall’undici anti-Genoa dopo la doppietta con la maglia della Romania contro Cipro diventa piuttosto complicato.

Spirito di sacrificio

Oneri e onori per Davide Nicola, che cerca la coppia ideale nel cuore del campo stando bene attento a non minare la stabilità del contesto generale e - allo stesso tempo - la sensibilità e l’autostima dei diretti interessati. Encomiabili lo spirito di sacrificio e l’approccio al match di Deiola, a prescindere dal minutaggio. Il pari col Milan ha fatto lievitare le sue quotazioni, non solo quelle del Cagliari. Si allena ogni giorno convinto di poter partire titolare anche domenica a Marassi. Mette così sotto pressione l’allenatore che ha trovato in Adopo un centrocampista affidabile in entrambe le fasi della manovra. Il secondo giallo all’Olimpico per gli applausi in faccia ad Ayroldi dopo l’espulsione di Mina ha frenato bruscamente la sua ascesa. Smania dalla voglia di riscattarsi, manco a dirlo. Ha il chiodo fisso del Grifone praticamente da tre settimane ed è pronto a ricomporre con Makoumbou proprio quella coppia ideale che ha permesso alla squadra di svoltare per la prima volta a Parma.

Qualità a volontà

Makoumbou è indubbiamente una delle certezze del Cagliari di Nicola. Lo è diventato dopo un avvio di stagione travagliato nel quale faticava a entrare nella mentalità del tecnico piemontese. Meno “vizioso” e più pratico, il congolese è così riuscito a mettere il proprio talento al servizio della squadra. Di rado un suo pallone giocato è fine a sé stesso, nell’interdizione vengono fuori poi le doti fisiche e agonistiche. Ranieri lo faceva giocare sempre e comunque, anche quando non era al cento per cento. Nicola ha imparato ad apprezzarlo col tempo e dopo aver limato gli eccessi facendolo così diventare propedeutico al progetto, se lo tiene stretto. La scelta tra lui e Marin diventa ogni weekend più amletica e sofferta, figurarsi dopo le performance del rumeno in Nazionale. Contro il Milan aveva giocato soltanto gli ultimi undici minuti, dopo essere rimasto in panchina dall’inizio alla fine nella gara precedente con la Lazio. Lunedì in Nations League, invece, si è caricato la squadra sulle spalle per gran parte del match, indossando la fascia da capitano e realizzando una doppietta. È tornato nell’Isola mercoledì, da ieri ha ripreso ad allenarsi con il Cagliari. In tempo, dunque, per recuperare prima della gara col Genoa. A Nicola l’ardua sentenza.

