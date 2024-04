L’imbarazzo della scelta a centrocampo 

Sale l’intensità degli allenamenti al “Crai Sport Center” di Assemini dove il Cagliari sta preparando il match con il Genoa, in programma lunedì sera a Marassi. Match che potrebbe spalancare le porte della salvezza alla squadra di Ranieri in caso di vittoria (quella di Gilardino, con 39 punti, può considerarsi già salva.

Il punto

A Genova non ci sarà Luvumbo, squalificato per un turno dopo l’ammonizione rimediata venerdì scorso contro la Juventus (era diffidato). Ranieri si può, però, consolare con il ritorno di Petagna che si allena ormai regolarmente con il gruppo da due giorni e nella seduta di ieri mattina è apparso particolarmente carico. Non gioca dalla gara col Napoli del 25 febbraio (era subentrato nell’ultimo quarto d’ora). Venti giorni prima contro la Lazio, invece, l’ultima partita da titolare. Ancora indisponibili, invece, Pavoletti e Mancosu.

La formazione

Negli altri reparti Ranieri avrà l’imbarazzo della scelta, soprattutto a centrocampo dove salgono le quotazioni di Prati il cui ingresso si è rivelato decisivo sia a San Siro con l’Inter sia in casa contro la Juve. Lunedì a Marassi il talento romagnolo potrebbe riprendersi la maglia da titolare.

