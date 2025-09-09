Lima-Bangkok: da dieci anni in cima al mondo 

Predestinata. Alessia Orro a 14 anni era già talmente dotata tecnicamente da dover abbandonare il ruolo di schiacciatrice (che le piaceva tanto) per studiare da palleggiatrice. Oggi quelle mani che da bambina sapevano già dosare la stretta sulle briglie, quando andava a cavallo, hanno polpastrelli di velluto e polsi d’acciaio. Diventare “campionessa di tutto” quando giochi in una squadra così forte potrebbe anche sembrare normale e sei anche particolarmente brava, essere poi nominata migliore della manifestazione nel tuo ruolo potrebbe essere una conseguenza. Potrebbe. Ma il titolo di MVP (cioè most valuable player , miglior giocatrice) porta la 27enne di Narbolia su un livello più alto. Ora è una stella assoluta.

Dal Campidano alle Ande

Aveva appena compiuto 17 anni Alessia quando Marco Mencarelli la portò assieme ad altre undici giovanissime a Lima, in Perù, per il Mondiale Under 18. Tre anni prima aveva spiccato il volo dalla Sardegna per unirsi al Club Italia, l’academy dei talenti del volley che la Fipav fa crescere come una società, partecipando ai campionati. In Perù le azzurre trionfarono battendo gli Stati Uniti in finale per 3-0. Alessia fu eletta migliore palleggiatrice della rassegna e il titolo di mvp fu assegnato (indovinate un po’?) a Paola Egonu, una delle cinque giocatrici del Club Italia di quella squadra. Oggi in azzurro ne sono rimaste soltanto due - proprio loro due - anche se in rosa c’era la centrale Marina Lubian che di Nazionale ne ha fatta tanta.

La terza volta

Vincitrice del mondiale assoluto nel 2002 in Germania, l’Italia femminile cercava il bis da allora. Ma se, nelle 17 edizioni disputate sino al 2014, era salita sul podio soltanto in quella occasione, nelle successive tre, 2018, 2022 e 2025, ne avrebbe scalati addirittura tre: secondo gradino del 2018 (senza Alessia), terzo nel 2022 (con la sconfitta con il Brasile in semifinale) e primo a Bangkok, nell’edizione in cui si sono finalmente allineati i pianeti (nel senso di palloni caduti dalla parte giusta del campo). Ancora una volta per Alessia la terza edizione è quella giusta: assente nella prima (Mazzanti nel 2018 le preferì Carlotta Cambi e Lia Malinov), sconfitta nella seconda (dal Brasile, inutile dirlo), in trionfo nella terza. Un po’ come le era successo alle Olimpiadi, assaggiate nel 2016 a Rio de Janeiro a 18 anni (un disastro, tre sconfitte per 3-0), affrontate con successo fino ai quarti nel 2021, a Tokyo, e conquistate a Parigi, sei anni dopo, con Julio Velasco e la rivincita ancora nei quarti proprio con la Serbia.

