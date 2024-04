l’ilvamaddalena si congeda con un successo la ferrini si qualifica ai playoff come quinta 

Ilvamaddalena 1

Ferrini 0

Ilvamaddalena (3-5-2) : Sordini; Di Pietro, Madero, Kiwobo; Munua, Lobrano (15’ st Pecharroman), Dominguez (35’ st Serra), N. Maitini (7’ st Salas), Sias; F. Maitini (15’ st Tapparello), Touray (7’ st Scarpitta). In panchina Ruzittu, Piriottu, Popescu, Veca. Allenatore Cotroneo.

Ferrini Cagliari (4-3-1-2) : Manis (35’ st Murtas); Anedda (21’ st Manca), Bonu, Mudu, Cogoni; Pedro (14’ st Scioni), Carboni, Aresu; Usai (21’ st Rostand); Figos (14’ st Murgia), Podda. In panchina Serrau, Porru, Corona, Boi. Allenatore Pinna.

Arbitro : Cozzolino di Oristano.

Rete : primo tempo 45’ Touray (r).

Note : ammonito Manis; recupero 1’ pt, 3’ st.

La Maddalena. L’Ilvamaddalena termina con un successo il proprio trionfale campionato, che li ha visti tornare in Serie D dopo una sola stagione di purgatorio. La capolista batte di misura di fronte al proprio pubblico una Ferrini Cagliari che accede comunque ai playoff. Gli isolani partono forte ma il risultato rimane inchiodato sullo 0-0. La prima occasione capita grazie alla punizione dal limite di Dominguez, con Manis che deve compiere un miracolo. Poco prima dell’intervallo arriva il gol vittoria: Manis atterra Dominguez in area, Touray si presenta sul dischetto e batte col sinistro l’estremo difensore cagliaritano.

Nella ripresa è sempre la capolista ad avere le occasioni migliori. Prima N. Maitini scarica un bolide con il destro ma Manis è lestissimo a deviare in corner, poi è F. Maitini lanciato a rete a provare uno scavetto, ma il suo sinistro viene ben intercettato dall’ex portiere isolano. I locali hanno anche l’occasione del raddoppio con il neo entrato Scarpitta, che però non arriva per un soffio all’impatto con il pallone messo in mezzo dalla destra da Munua.

Adesso la dirigenza locale si metterà all’opera per tentare di mantenere la categoria superiore come primo obiettivo, mentre gli ospiti saranno attesi dalla semifinale playoff contro l’Ossese la settimana prossima.

