l’ilvamaddalena risorge al momento giusto e fa secco il terracina nella sfida salvezza 

Terracina 0

Ilvamaddalena 2

Terracina (4-3-3) : Uva; Franco, Schiavino, Altobelli, Tonni; Pecchia (10’ st Graziano), Martino, Riccio (23’ st Reddavide); Sadaj (36’ st Rozzi), Jelicanin, Capone (32’ st Elia). In panchina Truppo, Piedra, Mazzon, Valvassori, Clemente. Allenatore Palo.

Ilvamaddalena (4-3-3) : Manis; Glino (20’ st Nana), Di Pietro, Bonu, Vitelli; Furijan, Attili (45’ st Martinoli), Peri (13’ st Dessena); Bolo (36’ st Alvarez), Okitokandjo (40’ st Aloia), Lobrano. In panchina Vlasceanu, Tesija, Touray, Izzillo. Allenatore Acciaro.

Arbitro : Coppola di Castellammare di Stabia.

Reti : st 30’ Bonu, 35’ Okitokandjo.

Note : ammoniti Schiavino, Graziano, Okitokandjo, Vlasceanu, Attili, Alvarez; recupero 2’ pt, 4’ st.

Terracina. Esordio dolcissimo per il nuovo tecnico Sandro Acciaro sulla panchina dell’Ilvamaddalena: gli isolani sbancano il Colavolpe di Terracina con un netto 2-0 conquistando tre punti fondamentali contro una concorrente nella lotta per la salvezza.

Pronti via ed è Manis a salvare il risultato con una parata miracolosa su colpo di testa di Sadaj. Da lì inizia la gara degli ospiti, che prendono possesso del campo. Uva è bravissimo su un tiro di Okitokandjo, mentre Glino non riesce a chiudere su un bel cross di Bolo. Nella ripresa l’ILva insiste ma non riesce a essere pericolosa. Al 30’ però arriva il vantaggio: corner di Bolo, sponda di Di Pietro di testa verso Bonu che deposita in porta.

La rete galvanizza i ragazzi di Acciaro, che dopo un bel recupero di Dessena in mezzo al campo trovano il raddoppio con Okitokandjo che, ben servito da Bolo, si presenta davanti a Uva, lo salta e insacca. Acciaro fa molti cambi facendo rifiatare chi ha giocato con più intensità, mentre i locali tentano il tutto per tutto ma concedono molti spazi dei quali approfittano i maddalenini, che sfiorano la terza rete con Okitokandjo. La gara però termina 2-0 e per gli isolani, sempre ultimi ma a -1 proprio dal Terracina e dai playout, è già tempo di pensare alla prossima gara con la forte Gelbison.

