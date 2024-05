L’Ilvamaddalena riparte dalla conferma di Cotroneo 

La Maddalena. Archiviato con grande successo il campionato appena passato, e festeggiato dopo un solo anno di purgatorio il ritorno in Serie D, per l’Ilvamaddalena è tempo di programmare la nuova stagione.

L’allenatore

Il primo tassello è stato posizionato, con la conferma del tecnico Carlo Cotroneo, vincitore dell’Eccellenza con quattro giornate di anticipo, anche grazie a una una delle migliori difese in Italia e a un cinismo particolare: quello di chi è abituato a vincere foss’anche di un’incollatura, considerati i dieci 1-0 della scorsa annata. «Adesso viene il bello», dice l’allenatore laziale appena confermato dopo l’esaltante cavalcata «bisognerà lavorare duramente per attutire l’impatto con la categoria superiore anche se come già detto in passato non ci sono differenze enormi tra i due campionati, con gli innesti giusti e la spina dorsale della squadra di oggi si può far bene anche nel torneo di serie D».

Gli obiettivi

Il tecnico laziale conosce bene la categoria nazionale e il girone sardo-laziale-campano, avendolo vissuto nelle esperienze a Tivoli e con il Ladispoli (salvezza diretta all’ultima giornata in entrambi i casi). L’auspicio è di ottenere il risultato con largo anticipo nella prossima annata. Dal punto di vista societario, il direttore sportivo Valerio Pisano è cauto e detta subito le linee guida per il prossimo campionato: «C’è grande entusiasmo per il ritorno immediato in D, ma il primo obiettivo è quello del mantenimento della categoria. L’esperienza di due anni fa ci ha insegnato molto e lavoreremo per arrivare a una salvezza tranquilla. Ci stiamo già muovendo per trattenere i giocatori migliori, con qualche ritocco che il salto di categoria inevitabilmente comporta. Inoltre va avuto anche un occhio di riguardo verso il parco fuori quota, essendo tre da impiegare in campo dal primo minuto in questo torneo. Ci siamo attivati organizzando diversi stage con i ragazzi locali e del resto della Sardegna, per visionare i potenziali under da lanciare in campo e magari dare anche un trampolino di lancio a qualche giovane maddalenino».

