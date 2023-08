L’Ilvamaddalena regina del mercato 

Ilva e Iglesias si rinforzano ulteriormente per un campionato di Eccellenza da protagonisti. I maddalenini hanno tesserato il centrocampista Federico Dominguez, classe 1991, nato a Villa Marìa in Argentina, nella scorsa stagione al Budoni promosso in Serie D. Cresciuto nelle giovanili del Newell’s, dopo le esperienze nel suo Paese con Atlanta, Union, Crucero, Moron e Adosivi ha giocato a Cipro col Nea Salamis e in Bolivia con Real Potosi e Guabirà prima di approdare in Italia nel Lavello nel 2022. I biancocelesti in precedenza hanno tesserato il difensore rumeno Denis Gabriel Popescu e Matteo Coschiera, entrambi del 2004, il primo del Latina e il secondo ex Primavera della stessa squadra.

L’Iglesias

I sulcitani hanno preso il portiere Nicolas Pilloni, classe 2005, nell’ultimo torneo all’Arbus sempre in Eccellenza, e il centrocampista Fabio Porru (2000), prelevato dai cugini del Carbonia. L’ex del Cagliari può giocare anche in difesa. Sempre dai minerari è approdato in rossoblù l’esterno sinistro Mattia Pitzalis (2002), che come Porru è cresciuto nelle giovanili del Cagliari.

La Promozione

In Promozione l’Arbus di Nicola Agus, appena retrocesso dall’Eccellenza, ha trovato l’accordo con l’esterno basso Mattia Zurru (2005) e ha anche chiuso il tesseramento dell’attaccante italo-rumeno Cosma Claudiu Andrei (1991), cresciuto nelle giovanili del Milan e con esperienze con Accademia Pavese e Derthona in Serie D, Alessandria in Serie C, Paolana e Formia.

L’Arborea di Virgilio Perra dal canto suo ha confermato Luca Mascia (per lui sarà la nona stagione nelle file del club gialloblù) e il portiere Roberto Petucco, che verrà affiancato dal rientrante Francesco Ullasci. Bel colpo del Terralba, che ha ingaggiato il difensore Mahamdou Salif Moussa (1998), ex di Barisardo, La Palma, Igea Virtus e San Michele. L’esterno basso Loris Costorella (2004), ex giovanili della Nocerina, si è accasato in Ogliastra, al Lanusei.

Tra i pali

Alessandro Farina è ufficialmente il nuovo allenatore del Posada, formazione che gioca in Promozione. Il tecnico nella scorsa stagione ha guidato il Porto San Paolo.

