l’ilvamaddalena non si ferma più: puteolana a terra 

Ilvamaddalena 2

Puteolana 0

Ilvamaddalena (4-3-3) : Manis; Glino (34’ st Peri), Bonu (24’ st Martinoli), Di Pietro, Vitelli; Attili (45’ st Russo), Izzillo (29’ st Dominguez), Dessena; Bolo (29’ st Tesija), Okitokandjo, Lobrano. In panchina Vlasceanu, Alvarez, Aloia, Touray. Allenatore Acciaro.

Flegrea Puteolana (3-4-2-1) : Leone; Astemio, Benassi, Occhiuto; Cess (21’ st Cherubini), Mungo, Gioielli (5’ st Coniglio), Balzano; Russo (15’ st De Caro), D’Agostino (21’ st Popovic); Mascari (40’ st Dammacco). In panchina Polverino, Di Maso, Montuori, Bombaci. Allenatore Marra.

Arbitro : Faye di Brescia.

Reti : pt 9’ Dessena; st 11’ Okitokandjo.

Note : espulsi Occhiuto per doppia ammonizione e Mungo per proteste, ammoniti Bonu, Lobrano, Gioielli; recupero 1’ pt, 5’ st.

La Maddalena. Quarta vittoria consecutiva per l’Ilvamaddalena, che allo Zichina stavolta batte i campani con un gol per tempo e rilancia le proprie ambizioni di salvezza diretta.

I maddalenini partono forte e centrano una traversa con un tiro da fuori area di Vitelli. Poco dopo arriva il vantaggio con Dessena, abile a colpire di destro da fuori area con la palla che si insacca nell’angolino basso con l’aiuto di una deviazione. Gli isolani continuano a spingere e Leone è miracoloso sul colpo di testa ravvicinato di Bonu. Prima dell’intervallo arriva l’unico tiro in porta ospite con Russo: Manis si fa trovare pronto.

Nella ripresa i ragazzi di Acciaro trovano al quarto d’ora la rete del raddoppio con Okitokandjo, che batte Leone sul secondo palo da dentro l’area. I campani rimangono in dieci per un fallo di mano di Occhiuto e poco dopo viene anche espulso Mungo per proteste, così i campani restano in nove. A quel punto il mister isolano effettua diversi cambi per far rifiatare qualche suo uomo e i maddalenini sfiorano la terza rete con Okitokandjo, che in due occasioni non riesce a centrare la porta: prima col destro davanti a Leone spara alto, poi colpisce al volo e manda il pallone sul fondo. Nel finale i padroni di casa gestiscono e il folto pubblico accorso allo stadio esulta per una vittoria importante.

